А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29667089/
6 мая 2017, 20:44 | Чемпионат.com

А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией

Ошибка арбитров помешала Беларуси снова отыграться со счёта 0:2. Впрочем, подопечным Дэвида Льюиса не стоит пенять только на судейство.

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Обеим командам было необходимо реабилитироваться за поражения в первых матчах. Чехи по игре ни в чём не уступили Канаде, поэтому поражение со счётом 1:4 смотрелось нелогично. А белорусы смогли отыграться с 0:2 во встрече с Финляндией, но всё же проиграли. В глаза бросилось, что в рамке ворот чехов Петра Мразека, получившего днём ранее приличную нагрузку в матче с канадцами, заменил Павел Францоуз. Белорусская же вратарская линия изменений не претерпела.

Начали за здравие, кончили за упокой

Белорусы неплохо начали. На фоне более мастеровитого соперника они хорошо смотрелись и не уступали ни в чём. А вот чешская команда, сыгравшая в очень энергозатратный хоккей в матче с Канадой, начала игру не так активно. Правда, чего-то опасного у своих ворот чехи создавать не позволяли. А первый острый момент в игре создал Роман Червенка. Он хорошо открылся перед воротами Лаланда и бросил в одно касание, но сделал это прямо во вратаря. Вскоре после этого Граборенко удалился у белорусов за блокировку. Большинство в игре с канадской сборной у чехов не очень хорошо сработало, поэтому было интересно посмотреть, как им удастся этот компонент в матче с подопечными Дейва Льюиса. Первая попытка чехов ничем выдающимся не обернулась.

До определённого времени обе команды не могли соорудить сколько-нибудь интересной атаки, пока Михал Бирнер не прошёл по своему левому флангу и не отдал пас на надвигавшегося на пятак Врану, который, освободившись из-под опеки защитников, отправил шайбу в ворота. Впору было посетовать: если бы чехи в первом матче забивали в таких моментах, то та игра пошла бы по-другому. Через несколько минут они провели примерно схожую комбинацию, но Ворачек не попал по шайбе. А под конец периода счёт стал 2:0. Коварж произвёл силовой приём на Андрее Костицыне в центре поля, Ворачек подобрал шайбу, зашёл в зону и оставил её под бросок Гудасу, который был точен.

Ошибка судей не дала белорусам сравнять счёт

На рубеже игровых отрезков белорусам представился шанс поиграть в большинстве. И они этим шансом воспользовались. Казалось бы, эту попытку можно было назвать бездарной, но на последних секундах игроки сборной братской республики смогли забраться в зону сопернику. Лисовец прострелил на находившегося в правом круге вбрасывания Павловича, и тот с кистей сократил разрыв в счёте. Буквально тут же чехи ответили острым моментом, но шайба после броска Коваржа угодила в штангу. Благодаря этому голу белорусы воспряли духом и выровняли игру. Опасный момент имел Андрей Костицын, бросавший из левого круга. Из интересных ситуаций у ворот Лаланда вспоминается выход чешских форвардов «3 в 2», но Пастрняк, бросавший по центру, попал в голкипера.

Через несколько минут красно-зелёные получили ещё один шанс на реализацию численного преимущества, и тут нельзя не отметить ошибку судей. Да, Кундратек сыграл высоко поднятой клюшкой, удаление было бесспорным. Но белорусы-то остались с шайбой, провели позиционную атаку и даже забили! Судьи же, вместо того чтобы засчитать гол на отложенном штрафе, свистнули удаление. Это крайне серьёзная ошибка с их стороны. Команда Льюиса в этом большинстве смотрелась интереснее, но самый опасный момент в этом отрезке был у чехов. Ганзал обокрал Лисовца на синей линии и вывел Бирнера на встречу с Лаландом. Кевин был настороже и не позволил себя переиграть. Подопечные Яндача за несколько минут до второго перерыва тоже поиграли в большинстве, и они были куда опаснее. Белорусская четвёрка почти две минуты бессменно сопротивлялась чешским атакам, и этот натиск она выдержала. Но чехи сумели забить в равных составах. Горак отдал с левого фланга на Червенку, который посмотрел на потерявшего позицию Граборенко, на шайбу, на ворота и только затем оформил дубль. Что и говорить, гол получился издевательским. На второй перерыв белорусская команда отправилась, имея всё те же «-2».

Окончательный разгром

В начале третьего периода Ворачек грубо атаковал Андрея Костицына после того, как тот избавился от шайбы. Партнёры по команде вступились за него, и в результате вспыхнула драка. Белорусы почти четыре минуты играли в формате «пять на четыре», но опасных ситуаций создать не смогли. Ближе к середине периода чехи гарантировали себе победу. При розыгрыше в большинстве Шимек выстрелил от синей линии, и Лаланд, закрытый игроками, не смог отразить шайбу. Пятый гол был уже форменным издевательством над белорусским вратарём. Сначала он не дал обыграть себя Пастрняку, вышедшему с ним один на один, но против добивания Ворачека он был бессилен. Пять шайб в одном матче — слишком много для любого вратаря, и поэтому после этого гола в воротах у Беларуси играл Карнаухов. Но и он не остался «сухим» — пропустил от Кемпны за 16 секунд до ухода в раздевалку. Чехия победила, более чем в семь раз перебросав соперника. В следующей игре белорусам предстоит испытание в лице сборной Канады, а команда Яндача сыграет с Финляндией.
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6 Мая, 17:15 Зрители 6635 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Беларусь 1:6
(0:2, 1:1, 0:3)
Чехия
Главные тренеры
Дэйв Льюис Йозеф Яндач
Вратари
Кевин Лаланд 49:37 (М. Карнаухов 49:37) Павел Францоуз
1-й период
08:46 Роман Граборенко
Петр Врана (М. Бирнер, М. Ржепик) 13:16
16:36 Александр Павлович
Якуб Крейчик 16:36
Радко Гудас (Я. Ворачек) 17:30
19:11
2-й период
21:13 Александр Павлович (Е. Лисовец, В. Денисов)
Томаш Кундратек 29:11
33:13 Владимир Денисов
Роман Червенка (Я. Ержабек, Р. Горак) 35:38
36:06 Сергей Костицын
Михал Кемпны 36:06
3-й период
Якуб Ворачек 40:21
Якуб Ержабек 42:14
43:56 Евгений Лисовец
46:54 Евгений Лисовец
Радим Шимек (Я. Ворачек, Л. Радил) 47:26
Якуб Ворачек (Д. Пастрняк, Т. Кундратек) 49:37
52:20 Артем Волков
57:35 Олег Евенко
Михал Кемпны (Р. Ганзл, Т. Зогорна) 59:44
Статистика
16 Штрафное время 12
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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