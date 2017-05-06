А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией
Ошибка арбитров помешала Беларуси снова отыграться со счёта 0:2. Впрочем, подопечным Дэвида Льюиса не стоит пенять только на судейство.
Обеим командам было необходимо реабилитироваться за поражения в первых матчах. Чехи по игре ни в чём не уступили Канаде, поэтому поражение со счётом 1:4 смотрелось нелогично. А белорусы смогли отыграться с 0:2 во встрече с Финляндией, но всё же проиграли. В глаза бросилось, что в рамке ворот чехов Петра Мразека, получившего днём ранее приличную нагрузку в матче с канадцами, заменил Павел Францоуз. Белорусская же вратарская линия изменений не претерпела.
Начали за здравие, кончили за упокой
Белорусы неплохо начали. На фоне более мастеровитого соперника они хорошо смотрелись и не уступали ни в чём. А вот чешская команда, сыгравшая в очень энергозатратный хоккей в матче с Канадой, начала игру не так активно. Правда,
До определённого времени обе команды не могли соорудить
Ошибка судей не дала белорусам сравнять счёт
На рубеже игровых отрезков белорусам представился шанс поиграть в большинстве. И они этим шансом воспользовались. Казалось бы, эту попытку можно было назвать бездарной, но на последних секундах игроки сборной братской республики смогли забраться в зону сопернику. Лисовец прострелил на находившегося в правом круге вбрасывания Павловича, и тот с кистей сократил разрыв в счёте. Буквально тут же чехи ответили острым моментом, но шайба после броска Коваржа угодила в штангу. Благодаря этому голу белорусы воспряли духом и выровняли игру. Опасный момент имел Андрей Костицын, бросавший из левого круга. Из интересных ситуаций у ворот Лаланда вспоминается выход чешских форвардов «3 в 2», но Пастрняк, бросавший по центру, попал в голкипера.
Через несколько минут
Окончательный разгром
В начале третьего периода Ворачек грубо атаковал Андрея Костицына после того, как тот избавился от шайбы. Партнёры по команде вступились за него, и в результате вспыхнула драка. Белорусы почти четыре минуты играли в формате «пять на четыре», но опасных ситуаций создать не смогли. Ближе к середине периода чехи гарантировали себе победу. При розыгрыше в большинстве Шимек выстрелил от синей линии, и Лаланд, закрытый игроками, не смог отразить шайбу. Пятый гол был уже форменным издевательством над белорусским вратарём. Сначала он не дал обыграть себя Пастрняку, вышедшему с ним один на один, но против добивания Ворачека он был бессилен. Пять шайб в одном матче — слишком много для любого вратаря, и поэтому после этого гола в воротах у Беларуси играл Карнаухов. Но и он не остался «сухим» — пропустил от Кемпны за 16 секунд до ухода в раздевалку. Чехия победила, более чем в семь раз перебросав соперника. В следующей игре белорусам предстоит испытание в лице сборной Канады, а команда Яндача сыграет с Финляндией.
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|6 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
|Дэйв Льюис
|Йозеф Яндач
|Кевин Лаланд 49:37 (М. Карнаухов 49:37)
|Павел Францоуз
|1-й период
|08:46
|Роман Граборенко
|Петр Врана (М. Бирнер, М. Ржепик)
|13:16
|16:36
|Александр Павлович
|Якуб Крейчик
|16:36
|Радко Гудас (Я. Ворачек)
|17:30
|19:11
|2-й период
|21:13
|Александр Павлович (Е. Лисовец, В. Денисов)
|Томаш Кундратек
|29:11
|33:13
|Владимир Денисов
|Роман Червенка (Я. Ержабек, Р. Горак)
|35:38
|36:06
|Сергей Костицын
|Михал Кемпны
|36:06
|3-й период
|Якуб Ворачек
|40:21
|Якуб Ержабек
|42:14
|43:56
|Евгений Лисовец
|46:54
|Евгений Лисовец
|Радим Шимек (Я. Ворачек, Л. Радил)
|47:26
|Якуб Ворачек (Д. Пастрняк, Т. Кундратек)
|49:37
|52:20
|Артем Волков
|57:35
|Олег Евенко
|Михал Кемпны (Р. Ганзл, Т. Зогорна)
|59:44
|16
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол