А если бы белорусы сравняли? Ошибка судей предрешила исход их игры с Чехией

Обеим командам было необходимо реабилитироваться за поражения в первых матчах. Чехи по игре ни в чём не уступили Канаде, поэтому поражение со счётом 1:4 смотрелось нелогично. А белорусы смогли отыграться с 0:2 во встрече с Финляндией, но всё же проиграли. В глаза бросилось, что в рамке ворот чехов Петра Мразека, получившего днём ранее приличную нагрузку в матче с канадцами, заменил Павел Францоуз. Белорусская же вратарская линия изменений не претерпела.

Начали за здравие, кончили за упокой

Белорусы неплохо начали. На фоне более мастеровитого соперника они хорошо смотрелись и не уступали ни в чём. А вот чешская команда, сыгравшая в очень энергозатратный хоккей в матче с Канадой, начала игру не так активно. Правда, чего-то опасного у своих ворот чехи создавать не позволяли. А первый острый момент в игре создал Роман Червенка. Он хорошо открылся перед воротами Лаланда и бросил в одно касание, но сделал это прямо во вратаря. Вскоре после этого Граборенко удалился у белорусов за блокировку. Большинство в игре с канадской сборной у чехов не очень хорошо сработало, поэтому было интересно посмотреть, как им удастся этот компонент в матче с подопечными Дейва Льюиса. Первая попытка чехов ничем выдающимся не обернулась.

До определённого времени обе команды не могли соорудить сколько-нибудь интересной атаки, пока Михал Бирнер не прошёл по своему левому флангу и не отдал пас на надвигавшегося на пятак Врану, который, освободившись из-под опеки защитников, отправил шайбу в ворота. Впору было посетовать: если бы чехи в первом матче забивали в таких моментах, то та игра пошла бы по-другому. Через несколько минут они провели примерно схожую комбинацию, но Ворачек не попал по шайбе. А под конец периода счёт стал 2:0. Коварж произвёл силовой приём на Андрее Костицыне в центре поля, Ворачек подобрал шайбу, зашёл в зону и оставил её под бросок Гудасу, который был точен.

Ошибка судей не дала белорусам сравнять счёт

На рубеже игровых отрезков белорусам представился шанс поиграть в большинстве. И они этим шансом воспользовались. Казалось бы, эту попытку можно было назвать бездарной, но на последних секундах игроки сборной братской республики смогли забраться в зону сопернику. Лисовец прострелил на находившегося в правом круге вбрасывания Павловича, и тот с кистей сократил разрыв в счёте. Буквально тут же чехи ответили острым моментом, но шайба после броска Коваржа угодила в штангу. Благодаря этому голу белорусы воспряли духом и выровняли игру. Опасный момент имел Андрей Костицын, бросавший из левого круга. Из интересных ситуаций у ворот Лаланда вспоминается выход чешских форвардов «3 в 2», но Пастрняк, бросавший по центру, попал в голкипера.

Через несколько минут красно-зелёные получили ещё один шанс на реализацию численного преимущества, и тут нельзя не отметить ошибку судей. Да, Кундратек сыграл высоко поднятой клюшкой, удаление было бесспорным. Но белорусы-то остались с шайбой, провели позиционную атаку и даже забили! Судьи же, вместо того чтобы засчитать гол на отложенном штрафе, свистнули удаление. Это крайне серьёзная ошибка с их стороны. Команда Льюиса в этом большинстве смотрелась интереснее, но самый опасный момент в этом отрезке был у чехов. Ганзал обокрал Лисовца на синей линии и вывел Бирнера на встречу с Лаландом. Кевин был настороже и не позволил себя переиграть. Подопечные Яндача за несколько минут до второго перерыва тоже поиграли в большинстве, и они были куда опаснее. Белорусская четвёрка почти две минуты бессменно сопротивлялась чешским атакам, и этот натиск она выдержала. Но чехи сумели забить в равных составах. Горак отдал с левого фланга на Червенку, который посмотрел на потерявшего позицию Граборенко, на шайбу, на ворота и только затем оформил дубль. Что и говорить, гол получился издевательским. На второй перерыв белорусская команда отправилась, имея всё те же «-2».

Окончательный разгром

В начале третьего периода Ворачек грубо атаковал Андрея Костицына после того, как тот избавился от шайбы. Партнёры по команде вступились за него, и в результате вспыхнула драка. Белорусы почти четыре минуты играли в формате «пять на четыре», но опасных ситуаций создать не смогли. Ближе к середине периода чехи гарантировали себе победу. При розыгрыше в большинстве Шимек выстрелил от синей линии, и Лаланд, закрытый игроками, не смог отразить шайбу. Пятый гол был уже форменным издевательством над белорусским вратарём. Сначала он не дал обыграть себя Пастрняку, вышедшему с ним один на один, но против добивания Ворачека он был бессилен. Пять шайб в одном матче — слишком много для любого вратаря, и поэтому после этого гола в воротах у Беларуси играл Карнаухов. Но и он не остался «сухим» — пропустил от Кемпны за 16 секунд до ухода в раздевалку. Чехия победила, более чем в семь раз перебросав соперника. В следующей игре белорусам предстоит испытание в лице сборной Канады, а команда Яндача сыграет с Финляндией.