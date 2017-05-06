Организаторы ЧМ-2017 не смогли исполнить гимн Словакии после матча с Италией
КЕЛЬН, 6 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Организаторы чемпионата мира-2017 не смогли исполнить гимн Словакии после состоявшегося в Кельне матча с командой Италии.
Встреча в Кельне завершилась победой словаков в овертайме со счетом 3:2.
После матча организаторы включили вместо гимна Словакии другую музыку. После активного недовольства болельщиков на трибунах музыка была выключена. Диктор на арене принес извинения, сославшись на технические причины. Включить правильный гимн Словакии организаторы не смогли, поэтому после рукопожатия хоккеисты ушли в раздевалки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|6 Мая, 17:15
|Зрители 12229
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Здено Цигер
|Стефан Майр
Вратари
|Юлиус Гудачек 58:26 (Ю. Гудачек 58:56)
|Андреас Бернард
|1-й период
|06:58
|Михел Миклик (А. Яношик, П. Черешняк)
|Алекс Ламбахер
|10:52
|2-й период
|21:46
|Алекс Ламбахер
|28:44
|31:54
|Мартин Гернат
|Джованни Морини (Л. Фриго)
|35:06
|Джованни Морини
|38:04
|3-й период
|Лука Фриго (Дж. Сканделла)
|42:41
|58:56
|Либор Гудачек (М. Миклик, М. Серсен)
|Овертайм
|62:45
|Петер Черешняк (М. Ближняк, Д. Скокан)
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол