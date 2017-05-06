Организаторы ЧМ-2017 не смогли исполнить гимн Словакии после матча с Италией

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29666954/
6 мая 2017, 20:17 | Р-Спорт

Организаторы ЧМ-2017 не смогли исполнить гимн Словакии после матча с Италией

КЕЛЬН, 6 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Организаторы чемпионата мира-2017 не смогли исполнить гимн Словакии после состоявшегося в Кельне матча с командой Италии.

Встреча в Кельне завершилась победой словаков в овертайме со счетом 3:2.

После матча организаторы включили вместо гимна Словакии другую музыку. После активного недовольства болельщиков на трибунах музыка была выключена. Диктор на арене принес извинения, сославшись на технические причины. Включить правильный гимн Словакии организаторы не смогли, поэтому после рукопожатия хоккеисты ушли в раздевалки.
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6 Мая, 17:15 Зрители 12229 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Словакия 3:2 ОТ
Овертайм
(1:0, 0:1, 1:1)
Италия
Главные тренеры
Здено Цигер Стефан Майр
Вратари
Юлиус Гудачек 58:26 (Ю. Гудачек 58:56) Андреас Бернард
1-й период
06:58 Михел Миклик (А. Яношик, П. Черешняк)
Алекс Ламбахер 10:52
2-й период
21:46
Алекс Ламбахер 28:44
31:54 Мартин Гернат
Джованни Морини (Л. Фриго) 35:06
Джованни Морини 38:04
3-й период
Лука Фриго (Дж. Сканделла) 42:41
58:56 Либор Гудачек (М. Миклик, М. Серсен)
Овертайм
62:45 Петер Черешняк (М. Ближняк, Д. Скокан)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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