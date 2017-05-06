Организаторы ЧМ-2017 не смогли исполнить гимн Словакии после матча с Италией

Встреча в Кельне завершилась победой словаков в овертайме со счетом 3:2.

После матча организаторы включили вместо гимна Словакии другую музыку. После активного недовольства болельщиков на трибунах музыка была выключена. Диктор на арене принес извинения, сославшись на технические причины. Включить правильный гимн Словакии организаторы не смогли, поэтому после рукопожатия хоккеисты ушли в раздевалки.