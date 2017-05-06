Белорусские хоккеисты проиграли чехам на чемпионате мира
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на чемпионате мира, уступив в Париже чехам со счетом 1:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Следующий матч в предварительной группе В белорусские хоккеисты проведут 8 мая против действующих чемпионов мира канадцев.
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Главные тренеры
|Дэйв Льюис
|Йозеф Яндач
Вратари
|Кевин Лаланд 49:37 (М. Карнаухов 49:37)
|Павел Францоуз
|1-й период
|08:46
|Роман Граборенко
|Петр Врана (М. Бирнер, М. Ржепик)
|13:16
|16:36
|Александр Павлович
|Якуб Крейчик
|16:36
|Радко Гудас (Я. Ворачек)
|17:30
|19:11
|2-й период
|21:13
|Александр Павлович (Е. Лисовец, В. Денисов)
|Томаш Кундратек
|29:11
|33:13
|Владимир Денисов
|Роман Червенка (Я. Ержабек, Р. Горак)
|35:38
|36:06
|Сергей Костицын
|Михал Кемпны
|36:06
|3-й период
|Якуб Ворачек
|40:21
|Якуб Ержабек
|42:14
|43:56
|Евгений Лисовец
|46:54
|Евгений Лисовец
|Радим Шимек (Я. Ворачек, Л. Радил)
|47:26
|Якуб Ворачек (Д. Пастрняк, Т. Кундратек)
|49:37
|52:20
|Артем Волков
|57:35
|Олег Евенко
|Михал Кемпны (Р. Ганзл, Т. Зогорна)
|59:44
Статистика
|16
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол