Белорусские хоккеисты проиграли чехам на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29666928/
6 мая 2017, 20:19 | БЕЛТА

Белорусские хоккеисты проиграли чехам на чемпионате мира

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на чемпионате мира, уступив в Париже чехам со счетом 1:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

Следующий матч в предварительной группе В белорусские хоккеисты проведут 8 мая против действующих чемпионов мира канадцев.
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6 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Беларусь 1:6
(0:2, 1:1, 0:3)
Чехия
Главные тренеры
Дэйв Льюис Йозеф Яндач
Вратари
Кевин Лаланд 49:37 (М. Карнаухов 49:37) Павел Францоуз
1-й период
08:46 Роман Граборенко
Петр Врана (М. Бирнер, М. Ржепик) 13:16
16:36 Александр Павлович
Якуб Крейчик 16:36
Радко Гудас (Я. Ворачек) 17:30
19:11
2-й период
21:13 Александр Павлович (Е. Лисовец, В. Денисов)
Томаш Кундратек 29:11
33:13 Владимир Денисов
Роман Червенка (Я. Ержабек, Р. Горак) 35:38
36:06 Сергей Костицын
Михал Кемпны 36:06
3-й период
Якуб Ворачек 40:21
Якуб Ержабек 42:14
43:56 Евгений Лисовец
46:54 Евгений Лисовец
Радим Шимек (Я. Ворачек, Л. Радил) 47:26
Якуб Ворачек (Д. Пастрняк, Т. Кундратек) 49:37
52:20 Артем Волков
57:35 Олег Евенко
Михал Кемпны (Р. Ганзл, Т. Зогорна) 59:44
Статистика
16 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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