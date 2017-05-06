Сборная Чехии разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии одержала крупную победу над командой Белоруссии со счетом 6:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петр Врана (13-я минута), Радко Гудас (18), Роман Червенка (36), Радим Шимек (48), Якуб Ворачек (50) и Михал Кемпны (60). У проигравших отличился Александр Павлович (22).
Команды провели уже по две встречи. В активе чехов одна победа и одно поражение, у белорусских хоккеистов — два поражения. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словении, Франции и Норвегии.
Следующий матч сборная Чехии проведет 8 мая против команды Финляндии, белорусы в тот же день встретятся с канадцами.
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Главные тренеры
|Дэйв Льюис
|Йозеф Яндач
Вратари
|Кевин Лаланд 49:37 (М. Карнаухов 49:37)
|Павел Францоуз
|1-й период
|08:46
|Роман Граборенко
|Петр Врана (М. Бирнер, М. Ржепик)
|13:16
|16:36
|Александр Павлович
|Якуб Крейчик
|16:36
|Радко Гудас (Я. Ворачек)
|17:30
|19:11
|2-й период
|21:13
|Александр Павлович (Е. Лисовец, В. Денисов)
|Томаш Кундратек
|29:11
|33:13
|Владимир Денисов
|Роман Червенка (Я. Ержабек, Р. Горак)
|35:38
|36:06
|Сергей Костицын
|Михал Кемпны
|36:06
|3-й период
|Якуб Ворачек
|40:21
|Якуб Ержабек
|42:14
|43:56
|Евгений Лисовец
|46:54
|Евгений Лисовец
|Радим Шимек (Я. Ворачек, Л. Радил)
|47:26
|Якуб Ворачек (Д. Пастрняк, Т. Кундратек)
|49:37
|52:20
|Артем Волков
|57:35
|Олег Евенко
|Михал Кемпны (Р. Ганзл, Т. Зогорна)
|59:44
Статистика
|16
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол