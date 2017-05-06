Сборная Чехии разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петр Врана (13-я минута), Радко Гудас (18), Роман Червенка (36), Радим Шимек (48), Якуб Ворачек (50) и Михал Кемпны (60). У проигравших отличился Александр Павлович (22).

Команды провели уже по две встречи. В активе чехов одна победа и одно поражение, у белорусских хоккеистов — два поражения. В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словении, Франции и Норвегии.

Следующий матч сборная Чехии проведет 8 мая против команды Финляндии, белорусы в тот же день встретятся с канадцами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FINAL SCORE! 6-1 for <a href="https://twitter.com/czehockey">@czehockey</a>! Team Czech Republic picks up their first victory of the <a href="https://twitter.com/hashtag/iihfWorlds?src=hash">#iihfWorlds</a>! <a href="https://t.co/ngMgD94WVV">pic.twitter.com/ngMgD94WVV</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/860897761386004482">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>