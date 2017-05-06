Словакия одолела Италию на ЧМ-2017, отыгравшись на последних минутах

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29666766/
6 мая 2017, 19:44 | Чемпионат.com

Словакия одолела Италию на ЧМ-2017, отыгравшись на последних минутах

Сборная Словакии добыла волевую победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

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© РИА "Новости"

Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

В первом периоде Михел Миклик вывел словаков вперёд, однако во второй двадцатиминутке итальянцы отыгрались благодаря голу Джованни Морини, а в начале третьего периода Лука Фриго сделал счёт 2:1. В концовке основного времени при игре «шесть на пять» Либор Гудачек сравнял счёт, переведя игру в овертайм, где победу словакам принёс Петер Черешняк.
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6 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Словакия 3:2 ОТ
Овертайм
(1:0, 0:1, 1:1)
Италия
Главные тренеры
Здено Цигер Стефан Майр
Вратари
Юлиус Гудачек 58:26 (Ю. Гудачек 58:56) Андреас Бернард
1-й период
06:58 Михел Миклик (А. Яношик, П. Черешняк)
Алекс Ламбахер 10:52
2-й период
21:46
Алекс Ламбахер 28:44
31:54 Мартин Гернат
Джованни Морини (Л. Фриго) 35:06
Джованни Морини 38:04
3-й период
Лука Фриго (Дж. Сканделла) 42:41
58:56 Либор Гудачек (М. Миклик, М. Серсен)
Овертайм
62:45 Петер Черешняк (М. Ближняк, Д. Скокан)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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