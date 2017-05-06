Словакия одолела Италию на ЧМ-2017, отыгравшись на последних минутах
Сборная Словакии добыла волевую победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
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Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:2 ОТ.
В первом периоде Михел Миклик вывел словаков вперёд, однако во второй двадцатиминутке итальянцы отыгрались благодаря голу Джованни Морини, а в начале третьего периода Лука Фриго сделал счёт 2:1. В концовке основного времени при игре «шесть на пять» Либор Гудачек сравнял счёт, переведя игру в овертайм, где победу словакам принёс Петер Черешняк.
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Главные тренеры
|Здено Цигер
|Стефан Майр
Вратари
|Юлиус Гудачек 58:26 (Ю. Гудачек 58:56)
|Андреас Бернард
|1-й период
|06:58
|Михел Миклик (А. Яношик, П. Черешняк)
|Алекс Ламбахер
|10:52
|2-й период
|21:46
|Алекс Ламбахер
|28:44
|31:54
|Мартин Гернат
|Джованни Морини (Л. Фриго)
|35:06
|Джованни Морини
|38:04
|3-й период
|Лука Фриго (Дж. Сканделла)
|42:41
|58:56
|Либор Гудачек (М. Миклик, М. Серсен)
|Овертайм
|62:45
|Петер Черешняк (М. Ближняк, Д. Скокан)
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол