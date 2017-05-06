Сборная Чехии по хоккею дозаявила форварда Гику для участия в чемпионате мира
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Сборная Чехии по хоккею дозаявила нападающего клуба «Млада Болеслав» Томаша Гику для участия в чемпионате мира-2017, который проходит в Кельне и Париже, сообщается на официальном сайте турнира.
В нынешнем сезоне 24-летний форвард забросил 21 шайбу и сделал 22 результативных передачи в 53 матчах за «Младу Болеслав».
Сборная Чехии в первом матче на чемпионате мира проиграла команде Канады со счетом 1:4. Во второй встрече чехи в субботу играют с белорусами.
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