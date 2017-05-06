Сборная Чехии по хоккею дозаявила форварда Гику для участия в чемпионате мира

В нынешнем сезоне 24-летний форвард забросил 21 шайбу и сделал 22 результативных передачи в 53 матчах за «Младу Болеслав».

Сборная Чехии в первом матче на чемпионате мира проиграла команде Канады со счетом 1:4. Во второй встрече чехи в субботу играют с белорусами.