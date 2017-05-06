Артем Зуб: Получается, я пропустил эту шайбу. Но об этом нужно забыть

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Расскажите о своем дебюте на чемпионате мира. Какие эмоции?

— Только положительные. Хорошая атмосфера, поддержка сборной России со стороны болельщиков, да еще мы победили.

— Сильно нервничали?

— Бывало и сильнее, если честно. Где-то что-то, может, не получалось. Нервы были, но я с этим справился.

— Вы были на льду, когда шведы забили нам гол.

— Получается, что я пропустил эту шайбу. Но об этом нужно забыть, дальше играть каждую смену — уже удачно. Проанализировал момент после игры. А во время матча не было времени.

— Но скажите прямо — это вы единоборство проиграли? Однако Олег Знарок защищал вас на пресс-конференции. Сказал, что особо вашей вины не было. Можете разобрать момент?

— Я не должен был дать игроку вылезти на наши ворота. Сделать все, чтобы не позволить ему спокойно отдать пас.

— Что вы скажете о предстоящем матче с Италией? Какие мысли?

— Ничего не могу сказать. Впервые буду против них играть.