Артем Зуб: Получается, я пропустил эту шайбу. Но об этом нужно забыть
Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России взял интервью у защитника Артема Зуба.
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Видимо, что-то случилось...
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— Расскажите о своем дебюте на чемпионате мира. Какие эмоции?
— Только положительные. Хорошая атмосфера, поддержка сборной России со стороны болельщиков, да еще мы победили.
— Сильно нервничали?
— Бывало и сильнее, если честно.
— Вы были на льду, когда шведы забили нам гол.
— Получается, что я пропустил эту шайбу. Но об этом нужно забыть, дальше играть каждую смену — уже удачно. Проанализировал момент после игры. А во время матча не было времени.
— Но скажите прямо — это вы единоборство проиграли? Однако Олег Знарок защищал вас на
— Я не должен был дать игроку вылезти на наши ворота. Сделать все, чтобы не позволить ему спокойно отдать пас.
— Что вы скажете о предстоящем матче с Италией? Какие мысли?
— Ничего не могу сказать. Впервые буду против них играть.
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