Алексей Жамнов: Игроки сборной России уезжают в НХЛ. Как им запретишь?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 1-й период Беларусь 0
Чехия 0
Группа A
17:15 1-й период Словакия 1
Италия 0
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29665868/
6 мая 2017, 17:20 | Советский спорт

Алексей Жамнов: Игроки сборной России уезжают в НХЛ. Как им запретишь?

Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России взял интервью у главы скаутской службы Алексея Жамнова.

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— Три места в заявке сборной России. Кого конкретно мы ждем?

—  Нам больше интересно, как у сборной России все складывается здесь. Есть еще нюансы по игре, сочетания, надо наладить взаимопонимание. Вопрос по НХЛ будем решать по ситуации. Далеко мы не заглядываем. Но за событиями в Кубке Стэнли следим.

— Случайно ли, что в Кельне вчера проиграли две энхаэловские сборные?

—  Я по себе помню, что когда после площадок НХЛ выходишь на большой лед, то чувствуешь себя словно на аэродроме. Ребята за сезон привыкают к другим коробкам, и им нужна адаптация. Тому же Кучерову в большинстве кажется, что до борта еще далеко. А на самом деле он близко. Ты привыкаешь в НХЛ, что бросок с любой позиции будет опасным. Но на чемпионате мира лучше отдать передачу.

— В каком состоянии Кирилл Капризов, Андрей Светлаков, Алексей Береглазов, которые тренируются отдельно от команды?

— В нормальном. Если что, они готовы идти в состав. Они прекрасно понимают всю ситуацию. Здесь обид не должно быть.

— А где вы им нашли лед в Кельне? В каком-то торговом центре? Их же без аккредитации не пустят на официальный каток.

— Кто вам сказал, что торговый центр? Нет, мы нашли им нормальную тренировочную площадку. Спасибо за помощь организаторам.

—  Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом». Почему об этом не объявить после чемпионата мира? Возникает ведь неприятная ситуация в сборной перед большим турниром.

— Этот вопрос не ко мне. Но вы понимаете, что информация идет от НХЛ. Они это объявляют. Мы ничего контролировать не можем. Это не в наших силах.

— Шипачев попал в команду, которой нет. Что его ждет в «Вегасе», который будет создан с нуля?

—  Не думаю, что эта команда будет проигрывать всем подряд. И у них будет драфт расширения. Все ведь упирается в потолок зарплат, поэтому можно собрать боеспособный состав.

— Не хуже «Куньлуня»?

— Сравнивать бы не стал, но «Вегас» слабым точно не будет.

— Почему многие игроки КХЛ поехали в НХЛ?

—  Поймите правильно, запретить мы им не можем. Каждый делает свой выбор. Может, у людей была мечта — играть в НХЛ. Да, в олимпийский год хотелось бы видеть лучших игроков в своей лиге. Но это же выбор людей.

— У вас была такая же ситуация перед Альбервиллем?

—  Я имел договоренность с руководством «Динамо», что сыграю еще год. А после Олимпиады меня отпускают. Во время новогодних клубных серий я встречался с генменеджером «Виннипега», и Александр Стеблин со стороны «Динамо» нашел с ним компромисс. А в том сезоне кроме Олимпиады был еще и Кубок Канады, не говоря о чемпионате мира, на который у нас не осталось сил.
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