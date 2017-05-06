Алексей Жамнов: Игроки сборной России уезжают в НХЛ. Как им запретишь?

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— Три места в заявке сборной России. Кого конкретно мы ждем?

— Нам больше интересно, как у сборной России все складывается здесь. Есть еще нюансы по игре, сочетания, надо наладить взаимопонимание. Вопрос по НХЛ будем решать по ситуации. Далеко мы не заглядываем. Но за событиями в Кубке Стэнли следим.

— Случайно ли, что в Кельне вчера проиграли две энхаэловские сборные?

— Я по себе помню, что когда после площадок НХЛ выходишь на большой лед, то чувствуешь себя словно на аэродроме. Ребята за сезон привыкают к другим коробкам, и им нужна адаптация. Тому же Кучерову в большинстве кажется, что до борта еще далеко. А на самом деле он близко. Ты привыкаешь в НХЛ, что бросок с любой позиции будет опасным. Но на чемпионате мира лучше отдать передачу.

— В каком состоянии Кирилл Капризов, Андрей Светлаков, Алексей Береглазов, которые тренируются отдельно от команды?

— В нормальном. Если что, они готовы идти в состав. Они прекрасно понимают всю ситуацию. Здесь обид не должно быть.

— А где вы им нашли лед в Кельне? В каком-то торговом центре? Их же без аккредитации не пустят на официальный каток.

— Кто вам сказал, что торговый центр? Нет, мы нашли им нормальную тренировочную площадку. Спасибо за помощь организаторам.

— Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом». Почему об этом не объявить после чемпионата мира? Возникает ведь неприятная ситуация в сборной перед большим турниром.

— Этот вопрос не ко мне. Но вы понимаете, что информация идет от НХЛ. Они это объявляют. Мы ничего контролировать не можем. Это не в наших силах.

— Шипачев попал в команду, которой нет. Что его ждет в «Вегасе», который будет создан с нуля?

— Не думаю, что эта команда будет проигрывать всем подряд. И у них будет драфт расширения. Все ведь упирается в потолок зарплат, поэтому можно собрать боеспособный состав.

— Не хуже «Куньлуня»?

— Сравнивать бы не стал, но «Вегас» слабым точно не будет.

— Почему многие игроки КХЛ поехали в НХЛ?

— Поймите правильно, запретить мы им не можем. Каждый делает свой выбор. Может, у людей была мечта — играть в НХЛ. Да, в олимпийский год хотелось бы видеть лучших игроков в своей лиге. Но это же выбор людей.

— У вас была такая же ситуация перед Альбервиллем?

— Я имел договоренность с руководством «Динамо», что сыграю еще год. А после Олимпиады меня отпускают. Во время новогодних клубных серий я встречался с генменеджером «Виннипега», и Александр Стеблин со стороны «Динамо» нашел с ним компромисс. А в том сезоне кроме Олимпиады был еще и Кубок Канады, не говоря о чемпионате мира, на который у нас не осталось сил.