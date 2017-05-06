Харийс Витолиньш: Указания убрать Мозякина с площадки не было

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— В первом матче ребята проявили характер, — вернулся Витолиньш к победе над шведами в самом начале разговора. — Бросались под шайбы, шведы ведь в перовом периоде нас очень прилично поддавили. Была проблема с выходом из зоны… Но потом команда преобразилась. Главное, что по «физике» мы сопернику ничуть не уступали. И это было видно по третьему периоду, когда уже мы начали на соперника садиться. Шведы устали. И вот тогда мы начали свою игру….

— Вас удивило, что наша команда имело тотальное превосходство по вбрасываниям — плюс 15?!

— Честно говоря, очень! Ребята и тут здорово настроились. Но вы же сами видите — наши центральные нападающие после каждой тренировки остаются и отрабатывают отдельно этот элемент. И это повлияло на итоговый результат. Выиграл вбрасывание — значит, не дал шведу создать момент, не позволил хорошо нанести бросок, быстро выйти из зоны….

фоторепортаж Россия обыграла Швецию в первом матче ЧМ В своем первом матче на чемпионате мира сборная России встречалась с командой Швеции. Подопечные Олега Знарка одержали победу со счетом 2:1 (Б).

— При игре в неравных составах есть проблемы?

— Играли две топовые команды. Мы ведь шведам тоже не дали даже в зону войти. Но работать есть над чем.

— Капитан сборной Сергей Мозякин закончил матч с минимальным игровым временем в команде — меньше десяти минут! Как такое могло произойти?

— Специального указания убрать Мозякина с площадки не было. Возможно, Сергей просто задерживался на пересменках.

— В следующих матчах капитан будет получать больше игровой практики?

— Да мы вообще так не делим время заранее — одному звену больше, другому меньше… Все тройки идут по порядку, одно за другим. Кто играет больше в атаке, тот и задерживается поневоле. А кто пластается в обороне, мы видим, что ребята уже «наелись» и меняем их пораньше. Иначе не выберутся из зоны.

— Какой Мозякин вам важнее — результативный бомбардир или опытный капитан?

— Хотелось бы собрать все вместе. Ждем в большинстве его решающего броска. Да и при игре «5 на 5» у Сергея было два опасных момента, когда он ушел из-под защитника и бросил. Хочется, чтоб он даже свой единственный шанс в матче превращал в гол.

— Что самое главное в матче против Италии?

— Все решит наш настрой. Все будет только от нас зависеть. Мы вот вчера посмотрели игру между США и Германией. Видно было, что американцы соперника переигрывали. Но у них было столько неточных бросков и лишнего движения, что в конце концов они вообще проиграли. Хотя казалось — вот-вот соперника разорвут.

Цитата Харийс Витолиньш А все потому, что Германия сыграла в защите очень качественно. Уверен, что и итальянцы будут с нами играть от обороны. Будут давать возить шайбу по углам. Нам в этом матче важно не отступить от своего стиля — бросать чаще, добивать шайбу, заслонять вратаря.

— Может, есть смысл поэкспериментировать с новыми звеньями?

— Вот этого делать точно не будем! Надо шлифовать свою игру. Ребята должны почувствовать уверенность. В том же большинстве. Вы же видите: судьи тут совсем не свистят! Значит, надо играть еще быстрее и активнее — заставлять соперника фолить более явно.

— У звена Наместникова игра пока не идет…