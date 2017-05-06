Харийс Витолиньш: Указания убрать Мозякина с площадки не было

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 1-й период Беларусь 0
Чехия 0
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29665776/
6 мая 2017, 17:01 | Советский спорт

Харийс Витолиньш: Указания убрать Мозякина с площадки не было

Перед матчем с итальянцами тренер сборной России Харийс Витолиньш дал подробный отчет о подготовке наших ко второму поединку на ЧМ-2017.

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— В первом матче ребята проявили характер, — вернулся Витолиньш к победе над шведами в самом начале разговора. — Бросались под шайбы, шведы ведь в перовом периоде нас очень прилично поддавили. Была проблема с выходом из зоны… Но потом команда преобразилась. Главное, что по «физике» мы сопернику ничуть не уступали. И это было видно по третьему периоду, когда уже мы начали на соперника садиться. Шведы устали. И вот тогда мы начали свою игру….

— Вас удивило, что наша команда имело тотальное превосходство по вбрасываниям — плюс 15?!

— Честно говоря, очень! Ребята и тут здорово настроились. Но вы же сами видите — наши центральные нападающие после каждой тренировки остаются и отрабатывают отдельно этот элемент. И это повлияло на итоговый результат. Выиграл вбрасывание — значит, не дал шведу создать момент, не позволил хорошо нанести бросок, быстро выйти из зоны….

— При игре в неравных составах есть проблемы?

— Играли две топовые команды. Мы ведь шведам тоже не дали даже в зону войти. Но работать есть над чем.

— Капитан сборной Сергей Мозякин закончил матч с минимальным игровым временем в команде — меньше десяти минут! Как такое могло произойти?

— Специального указания убрать Мозякина с площадки не было. Возможно, Сергей просто задерживался на пересменках.

— В следующих матчах капитан будет получать больше игровой практики?

— Да мы вообще так не делим время заранее — одному звену больше, другому меньше… Все тройки идут по порядку, одно за другим. Кто играет больше в атаке, тот и задерживается поневоле. А кто пластается в обороне, мы видим, что ребята уже «наелись» и меняем их пораньше. Иначе не выберутся из зоны.

— Какой Мозякин вам важнее — результативный бомбардир или опытный капитан?

— Хотелось бы собрать все вместе. Ждем в большинстве его решающего броска. Да и при игре «5 на 5» у Сергея было два опасных момента, когда он ушел из-под защитника и бросил. Хочется, чтоб он даже свой единственный шанс в матче превращал в гол.

— Что самое главное в матче против Италии?

— Все решит наш настрой. Все будет только от нас зависеть. Мы вот вчера посмотрели игру между США и Германией. Видно было, что американцы соперника переигрывали. Но у них было столько неточных бросков и лишнего движения, что в конце концов они вообще проиграли. Хотя казалось — вот-вот соперника разорвут.

— Может, есть смысл поэкспериментировать с новыми звеньями?

— Вот этого делать точно не будем! Надо шлифовать свою игру. Ребята должны почувствовать уверенность. В том же большинстве. Вы же видите: судьи тут совсем не свистят! Значит, надо играть еще быстрее и активнее — заставлять соперника фолить более явно.

— У звена Наместникова игра пока не идет…

— Ну что значит «не идет»? Мы же не три-четыре матча сыграли, а всего один — с топовым соперником. И победили. Звено Шипачева и Ткачева тоже не забило. И что сразу все менять. Не надо спешить. Вот пройдет, скажем, три матча. Тогда можно первые выводы делать….
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