Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила Швейцарии в серии буллитов

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29665371/
6 мая 2017, 16:00 | Чемпионат.com

Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила Швейцарии в серии буллитов

Сборная Словении в серии буллитов проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею-2017, встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ.

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К 18-й минуте Швейцария выигрывала со счётом 4:0, заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль, Гаэтан Хас, Ромайн Лёффель и Симон Боденман. С 39-й минуты Словения начала отыгрываться, и голы Яна Муршака, Жиги Еглича, Яна Урбаса и Роберта Саболича позволили перевести встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, а в буллитной серии сильнее оказалась Швейцария, победный бросок реализовал Дамьен Бруннер.
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6 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Швейцария 5:4 Б
Серия буллитов
(4:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0)
Словения
Главные тренеры
Патрик Фишер Ник Зупанчич
Вратари
Йонас Хиллер Гашпер Крошель 20:00 (М. Пинтарич 20:00)
1-й период
03:29 Рафаэль Диас
Ян Урбас 10:20
10:49 Андрес Амбюль (П. Зутер)
11:01 Гаэтан Хас (В. Праплан, Й. Дженацци)
16:59 Ромен Леффель (Д. Холленштайн, В. Праплан)
17:47 Симон Боденманн (Т. Рихард, Д. Бруннер)
2-й период
23:41
Роберт Саболич 28:55
35:08 Рето Шеппи
Сабахудин Ковачевич 37:00
Ян Муршак (А. Тавжель) 38:31
3-й период
Матич Подлипник 42:24
Жига Еглич (Р. Саболич, А. Краньич) 45:50
47:26 Томас Рюфенахт
51:41 Ромен Леффель
52:29 Коди Олмонд
53:24 Филипп Фюррер
Ян Урбас (К. Ограеншек, К. Претнар) 54:02
Роберт Саболич (Р. Тичар) 55:23
57:43 Филипп Фюррер
Овертайм
Лука Видмар 62:30
Серия буллитов - победный бросок
Д. Бруннер
Статистика
16 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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