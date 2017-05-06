Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила Швейцарии в серии буллитов

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К 18-й минуте Швейцария выигрывала со счётом 4:0, заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль, Гаэтан Хас, Ромайн Лёффель и Симон Боденман. С 39-й минуты Словения начала отыгрываться, и голы Яна Муршака, Жиги Еглича, Яна Урбаса и Роберта Саболича позволили перевести встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, а в буллитной серии сильнее оказалась Швейцария, победный бросок реализовал Дамьен Бруннер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Swiss breathe a sigh of relief.<br><br>They pull off the win in a shootout, after Slovenia came back from being down 4-0. <a href="https://twitter.com/hashtag/SUIvsSLO?src=hash">#SUIvsSLO</a> <a href="https://t.co/ftDuraujCP">pic.twitter.com/ftDuraujCP</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/860839054014894080">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>