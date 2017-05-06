Сборная Словении отыгралась с 0:4, но уступила Швейцарии в серии буллитов
Сборная Словении в серии буллитов проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею-2017, встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ.
К 18-й минуте Швейцария выигрывала со счётом 4:0, заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль, Гаэтан Хас, Ромайн Лёффель и Симон Боденман. С 39-й минуты Словения начала отыгрываться, и голы Яна Муршака, Жиги Еглича, Яна Урбаса и Роберта Саболича позволили перевести встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, а в буллитной серии сильнее оказалась Швейцария, победный бросок реализовал Дамьен Бруннер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|6 Мая, 13:15
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Ник Зупанчич
Вратари
|Йонас Хиллер
|Гашпер Крошель 20:00 (М. Пинтарич 20:00)
|1-й период
|03:29
|Рафаэль Диас
|Ян Урбас
|10:20
|10:49
|Андрес Амбюль (П. Зутер)
|11:01
|Гаэтан Хас (В. Праплан, Й. Дженацци)
|16:59
|Ромен Леффель (Д. Холленштайн, В. Праплан)
|17:47
|Симон Боденманн (Т. Рихард, Д. Бруннер)
|2-й период
|23:41
|Роберт Саболич
|28:55
|35:08
|Рето Шеппи
|Сабахудин Ковачевич
|37:00
|Ян Муршак (А. Тавжель)
|38:31
|3-й период
|Матич Подлипник
|42:24
|Жига Еглич (Р. Саболич, А. Краньич)
|45:50
|47:26
|Томас Рюфенахт
|51:41
|Ромен Леффель
|52:29
|Коди Олмонд
|53:24
|Филипп Фюррер
|Ян Урбас (К. Ограеншек, К. Претнар)
|54:02
|Роберт Саболич (Р. Тичар)
|55:23
|57:43
|Филипп Фюррер
|Овертайм
|Лука Видмар
|62:30
Серия буллитов - победный бросок
|Д. Бруннер
Статистика
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол