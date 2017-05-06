Сборная Латвии нанесла поражение Дании в своей стартовой игре на ЧМ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29665302/
6 мая 2017, 15:47 | Р-Спорт

Сборная Латвии нанесла поражение Дании в своей стартовой игре на ЧМ

КЕЛЬН, 6 мая — Р-Спорт. Сборная Латвии нанесла поражение команде Дании в своей стартовой игре на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Встреча соперников сборной России по группе А, состоявшаяся в субботу в Кельне, завершилась победой латвийской сборной со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Дубль сделал Микс Индрашис (42-я и 53-я минуты), еще одну шайбу забросил Гинтс Мейя (24-я).

Следующий матч латвийцы проведут 7 мая со сборной Словакии, а датчане в этот же день встретятся с командой США.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
6 Мая, 13:15 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Латвия 3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
Дания
Главные тренеры
Боб Хартли Янне Карлссон
Вратари
Элвис Мерзликинс Себастьян Дам
1-й период
06:15 Оскар Цибульскис
14:08 Оскар Цибульскис
14:08 Микс Индрашис
Мадс II Кристенсен 14:08
2-й период
23:08 Гинтс Мейя (А. Кулда)
Юлиан Якобсен 37:12
3-й период
41:48 Микс Индрашис (Я. Спруктс, Рих. Букартс)
Николай Элерс 43:16
Мадс II Кристенсен 50:45
Петер Регин 51:32
Петер Регин 51:32
52:40 Микс Индрашис (Роб. Букартс, У. Балинскис)
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч
Викторина
1. В Кубок чемпионата мира по хоккею помещается 7 бутылок шампанского.