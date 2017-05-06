Сборная Латвии нанесла поражение Дании в своей стартовой игре на ЧМ

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Встреча соперников сборной России по группе А, состоявшаяся в субботу в Кельне, завершилась победой латвийской сборной со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Дубль сделал Микс Индрашис (42-я и 53-я минуты), еще одну шайбу забросил Гинтс Мейя (24-я).

Следующий матч латвийцы проведут 7 мая со сборной Словакии, а датчане в этот же день встретятся с командой США.