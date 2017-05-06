Сборная Латвии нанесла поражение Дании в своей стартовой игре на ЧМ
КЕЛЬН, 6 мая —
Р-Спорт. Сборная Латвии нанесла поражение команде Дании в своей стартовой игре на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
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Встреча соперников сборной России по группе А, состоявшаяся в субботу в Кельне, завершилась победой латвийской сборной со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Дубль сделал Микс Индрашис (42-я и 53-я минуты), еще одну шайбу забросил Гинтс Мейя (24-я).
Следующий матч латвийцы проведут 7 мая со сборной Словакии, а датчане в этот же день встретятся с командой США.
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Главные тренеры
|Боб Хартли
|Янне Карлссон
Вратари
|Элвис Мерзликинс
|Себастьян Дам
|1-й период
|06:15
|Оскар Цибульскис
|14:08
|Оскар Цибульскис
|14:08
|Микс Индрашис
|Мадс II Кристенсен
|14:08
|2-й период
|23:08
|Гинтс Мейя (А. Кулда)
|Юлиан Якобсен
|37:12
|3-й период
|41:48
|Микс Индрашис (Я. Спруктс, Рих. Букартс)
|Николай Элерс
|43:16
|Мадс II Кристенсен
|50:45
|Петер Регин
|51:32
|Петер Регин
|51:32
|52:40
|Микс Индрашис (Роб. Букартс, У. Балинскис)
Статистика
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол