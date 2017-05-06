Тренер: Сборная России не будет экспериментировать в матче с итальянцами

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Сборная России проведет второй матч на турнире против команды Италии в воскресенье в Кельне (начало в 13:15 мск). «Главным будет настрой, все будет зависеть от нас, — считает специалист. — Важно сыграть очень качественно. Превосходство будет, итальянцы будут играть от обороны, будут давать возможность возить их по углам».

«Нельзя уходить от нашей игры. Экспериментировать не будем. Сыграем в свою игру, нужно действовать агрессивнее, чтобы заставлять их удаляться», — добавил он.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 7.05.2017, 13:15 -:- Италия Россия

В первой игре турнира подопечные Олега Знарка оказались сильнее шведов (2:1 Б). Витолиньш отметил, что в этой встрече российские хоккеисты не уступили шведам в физической подготовке.

«Главное, что по физическим данным мы не уступали. И это отразилось в третьем периоде, когда мы начали также “садиться” в их зоне: шведы немного ждали, и мы могли уже могли навязать свою игру, — сказал тренер. — Ребята проявили характер, самоотверженность, блокировали броски. Поначалу было видно, что шведы поддавили нас, были проблемы с выходом из зоны, но потом мы преобразились».

Чемпионат мира по хоккею проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.