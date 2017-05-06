В сборной считают, что обид у Капризова, Береглазова и Светлакова быть не должно
Главный скаут сборной России Алексей Жамнов рассказал о состоянии не попавших в заявку Кирилле Капризове, Алексее Береглазове и Андрее Светлакове.
«Капризов, Береглазов и Светлаков продолжают тренироваться отдельно. У них всё нормально. Они прекрасно понимают всю ситуацию, обид быть не должно. Но в то же время они все рассчитывают сыграть. Если что, то готовы. У них нормальная тренировочная площадка, организаторы помогли.
Объявление о контракте Шипачёва во время ЧМ-2017? Технически это идёт от НХЛ. Мы никак не можем это контролировать. Поймите правильно, запретить людям уезжать в НХЛ нельзя. Каждый делает свой выбор, где он хочет играть. Мы понимаем, что олимпийский год, хочется, чтобы игроки оставались здесь. Но каждый выбирает свой путь», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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