В сборной считают, что обид у Капризова, Береглазова и Светлакова быть не должно

«Капризов, Береглазов и Светлаков продолжают тренироваться отдельно. У них всё нормально. Они прекрасно понимают всю ситуацию, обид быть не должно. Но в то же время они все рассчитывают сыграть. Если что, то готовы. У них нормальная тренировочная площадка, организаторы помогли.



Объявление о контракте Шипачёва во время ЧМ-2017? Технически это идёт от НХЛ. Мы никак не можем это контролировать. Поймите правильно, запретить людям уезжать в НХЛ нельзя. Каждый делает свой выбор, где он хочет играть. Мы понимаем, что олимпийский год, хочется, чтобы игроки оставались здесь. Но каждый выбирает свой путь», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.