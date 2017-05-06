Витолиньш: Специально Мозякину игровое время не сокращали, ждём его голов

Встреча Италия — Россия состоится завтра, 7 мая. Начало матча — 13.15 мск.



«В матче со шведами ребята проявили характер и самоотверженность. Блокировали броски, поначалу было видно, что шведы нас поддавили, были проблемы с выходом из зоны. Потом преобразились, главное, физически были готовы хорошо, что и показал третий период. Где-то шведы даже сдали. Честно скажу, удивило, что мы выиграли по взбрасываниям у сборной Швеции. На каждой тренировке сейчас отрабатываем этот компонент игры. Шведы — топовая команда. Нам есть, над чем работать.



У Мозякина всего 10 минут игрового времени? Так получилось, Олег Валерьевич так выпускал смены, где-то на пересменке позже вышел. Не было такого, чтобы мы специально убирали. Мы не делим на то, чтобы у кого-то больше игрового времени было, а у кого-то меньше. Все звеньям идут по порядку, просто у кого-то чуть лучше в атаке получается, и они задерживаются на площадке подольше. Рассчитываем на Мозякина и как на капитана, и как на человека, который может много забрасывать. На большинстве ждём его броска. У него и “пять на пять” были моменты. Почему перевели Барабанова к Андронову? Надо было что-то поменять», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.