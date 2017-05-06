Витолиньш: Специально Мозякину игровое время не сокращали, ждём его голов
По окончании тренировки тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал победу в первом матче над Швецией (2:1 Б) и рассказал о подготовке команды к матчу с Италией.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча Италия — Россия состоится завтра, 7 мая. Начало матча — 13.15 мск.
«В матче со шведами ребята проявили характер и самоотверженность. Блокировали броски, поначалу было видно, что шведы нас поддавили, были проблемы с выходом из зоны. Потом преобразились, главное, физически были готовы хорошо, что и показал третий период.
У Мозякина всего 10 минут игрового времени? Так получилось, Олег Валерьевич так выпускал смены,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter