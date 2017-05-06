Жамнов: Сейчас России больше интересен не плей-офф НХЛ, а игра на ЧМ-2017

«Нам сейчас больше интересен не плей-офф НХЛ, а то, как складываются дела здесь. Это более глобальный вопрос. Есть нюансы по игре, сочетания, налаживание взаимопонимания. Мы не заглядываем так далеко, но следим.



Состояние Василевского, Кучерова, Наместникова? Посмотрим, это первая игра. Было волнение, много брака в передачах в начале матча. Есть разница между большими площадками и маленькими. Те же шведы почти все из НХЛ. В концовке было заметно, что подустали. Надеемся, что адаптируемся как можно быстрее. С другой стороны, всё сваливать на это неправильно.



У нас молодая сборная. Это плюс для всех. Если ребята сплотятся, а именно это сейчас и происходит, есть хорошие шансы на успех. Повторюсь про большой лёд: когда выходишь с канадских площадок на маленькие, сразу чувствуешь. Ребята за сезон привыкают к маленьким площадкам и адаптация есть. Кучеров, например, в большинстве. Ему кажется, что до борта ещё далеко, а на самом деле он близко. А здесь всё по-другому. Вратари тоже привыкли в НХЛ, что бросок с другой позиции. А тут лишняя передача. Это всё нужно учитывать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.