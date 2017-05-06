Жамнов: Сейчас России больше интересен не плей-офф НХЛ, а игра на ЧМ-2017

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 перерыв Швейцария 4
Словения 4
тв
Группа A
13:15 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29664903/
6 мая 2017, 14:48 | Чемпионат.com

Жамнов: Сейчас России больше интересен не плей-офф НХЛ, а игра на ЧМ-2017

Главный скаут сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о возможном приезде на ЧМ-2017 игроков из НХЛ.

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«Нам сейчас больше интересен не плей-офф НХЛ, а то, как складываются дела здесь. Это более глобальный вопрос. Есть нюансы по игре, сочетания, налаживание взаимопонимания. Мы не заглядываем так далеко, но следим.

Состояние Василевского, Кучерова, Наместникова? Посмотрим, это первая игра. Было волнение, много брака в передачах в начале матча. Есть разница между большими площадками и маленькими. Те же шведы почти все из НХЛ. В концовке было заметно, что подустали. Надеемся, что адаптируемся как можно быстрее. С другой стороны, всё сваливать на это неправильно.

У нас молодая сборная. Это плюс для всех. Если ребята сплотятся, а именно это сейчас и происходит, есть хорошие шансы на успех. Повторюсь про большой лёд: когда выходишь с канадских площадок на маленькие, сразу чувствуешь. Ребята за сезон привыкают к маленьким площадкам и адаптация есть. Кучеров, например, в большинстве. Ему кажется, что до борта ещё далеко, а на самом деле он близко. А здесь всё по-другому. Вратари тоже привыкли в НХЛ, что бросок с другой позиции. А тут лишняя передача. Это всё нужно учитывать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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