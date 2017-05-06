Жамнов: Сейчас России больше интересен не плей-офф НХЛ, а игра на ЧМ-2017
Главный скаут сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о возможном приезде на ЧМ-2017 игроков из НХЛ.
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«Нам сейчас больше интересен не
Состояние Василевского, Кучерова, Наместникова? Посмотрим, это первая игра. Было волнение, много брака в передачах в начале матча. Есть разница между большими площадками и маленькими. Те же шведы почти все из НХЛ. В концовке было заметно, что подустали. Надеемся, что адаптируемся как можно быстрее. С другой стороны, всё сваливать на это неправильно.
У нас молодая сборная. Это плюс для всех. Если ребята сплотятся, а именно это сейчас и происходит, есть хорошие шансы на успех. Повторюсь про большой лёд: когда выходишь с канадских площадок на маленькие, сразу чувствуешь. Ребята за сезон привыкают к маленьким площадкам и адаптация есть. Кучеров, например, в большинстве. Ему кажется, что до борта ещё далеко, а на самом деле он близко. А здесь всё
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