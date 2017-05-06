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Что сделал сейчас Олег Знарок? Не знаю — вольно или невольно, но он пошел точно по следу канадцев, которые год назад в Москве второй раз кряду выиграли золото. Их тренер Билл Питерс перед стартом турнира тогда сказал:

— Сила нашей сборной — в скорости. У нас много молодых ребят, которые могут постоянно двигаться. Они очень голодные, очень хотят побеждать. Капитаном будет Кори Перри, на которого мы можем положиться. Он — олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

Итог: в десяти матчах девять побед, пять из которых сухие, в том числе в финале над финнами — 2:0. А победный гол забил — правильно! — 19-летний Макдевид: лучший бомбардир минувшей регулярки НХЛ, претендент на титул MVP сезона, как по мнению журналистов, так и самих игроков.

А сколько лет Барабанову? Неужели 22? А Ткачеву? 23? Гусеву? 24? Андронову — 27?! Не может быть! Где они раньше-то были?

Так. Что в защите? Андронову — 27?!

Я специально выделил только дебютантов ЧМ. Всего их, кстати, у нас 10. Картину скрашивают разве что еще три новобранца — 21-летние Зуб и Гавриков, 20-летний Проворов, самый молодой в команде.

Но разве не именно эти ребята были лучшими вчера в сборной, заводили партнеров, рвали и метали от начала матча до конца овертайма! Все, как говорил Питерс.

А вот худшим, к сожалению, оказался наш Перри — 36-летний Мозякин. В этой предельно жесткой, сверхтемповой игре Сергей явно чувствовал себя лишним. Да и от тройки Шипачева мы ждали большего — такое впечатление, что Вадим мыслями уже в мировой столице греха Лас-Вегасе. Так что я бы не стал печалиться, что русский Кросби променял Олимпиаду на НХЛ. Скатертью — дорога! Наберем молодых и голодных и порвем всех в Пхенчхане, как это сделали американские студенты в Лейк-Плэсиде.

Ведь в чем отличие ветерана — того же Ковальчука или Радулова от Барабанова или Капризова? Мы прекрасно знаем, чего ждать от первых и совершенно не в курсе, на что способны вторые! В пример тут не только Олимпиаду-1980 можно привести, но и последовавший за ней Кубок Канады-81. Виктор Тихонов по примеру Херба Брукса привез кардинально обновленную сборную, и презентация юной пятерки Ларионова увенчалась грандиозным триумфом отечественного хоккея.

Но, хорошо, не будем бежать впереди паровоза — ЧМ только стартовал. Получится ли у Знарка повторить путь Питерса, пока большой вопрос.

Поговорим о самом актуальном — о сравнении ЧМ и Кубка Стэнли. Подозреваю, многие не в курсе, что НХЛ тут уступает в телерейтинге. Так, в прошлом году, по данным TSN, финал ЧМ посмотрели 1,56 миллиона канадцев, что было выше показателей Кубка Стэнли-2016. Потому Северная Америка как черт ладана боится проводить ЧМ на своей территории, ибо тогда — при удобном времени трансляций — местечковое соревнование частной компашки вообще будет нужно исключительно городам-участникам.

Дело тут не только в том, что уровень топ-матчей и плей-офф ЧМ априори выше, чем в Кубке Стэнли. Это все-таки сборные, а не клубы. Разница буквально режет глаз, когда одновременно наблюдаешь серию «Вашингтон» — «Питтсбург» и ту же вчерашнюю встречу Россия — Швеция.

Убивает сама организация игр НХЛ:

— коробка-лифт вместо роскошной европейской поляны, где быстроногие форварды имеют возможность показать виртуозное мастерство, и которая не мешает защитникам продемонстрировать свое умение взять на корпус или размазать оппонента по борту, как случилось с Дадоновым и Кучеровым;.

— длиннющие рекламные паузы и остановки на всякие челленджи, бездарно тормозящие игру, растягивающие ее до бесконечности, особенно, когда смотришь по ТВ;.

— тошнотворный тотально красный в Вашингтоне или желтый в Питтсбурге зал вместо буйства ослепляющих красок, Дедов Морозов, партизан, буденовцев, матросов и прочее-прочее в Кельне.

Но, повторяю, главное — сам хоккей. Каким захватывающим он был вчера в Германии и какой скучный, предсказуемый в серии действующих победителя регулярки и обладателя Кубка Стэнли. Заранее ясно, что Холтби запустит пару пенок, что Алзнер, Нисканен, Шаттенкирк обязательно напарят в обороне, что Овечкин опять окажется на голодном пайке, а единственным человеком, от которого у «Вашингтона» стоит ждать креатива, будет Кузнецов.

«Питтсбург» после потери Кросби вовсе превратился в заурядную команду. Вся надежда на вратаря Флери и как-то отбиться в обороне, чтоб поймать наивных «столичных» на очередной простенькой контратаке. Плюс большинство — в разреженном пространстве Малкин обязательно что-то сотворит. Только и остается ждать, когда Женя появится на льду, ибо лишь уралец способен на что-то нестандартное.

Классический пример, как монополия убивает вид спорта. От полного уничтожения за пределами Северной Америки хоккей спасает только чемпионат мира. Лишь безнадежные дилетанты, а точнее — враги нашей любимой ледовой игры, могут говорить, что ЧМ не надо проводить ежегодно!

НХЛ — тормоз мирового хоккея.