Новиков: Этот ЧМ для Мозякина — серьёзное и запоздалое испытание
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от игры капитана сборной России Сергея Мозякина в стартовом матче чемпионата мира с командой Швеции (2:1 Б).
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«С Мозякиным отдельная история. Конечно, он был готов и достоин играть в сборной раньше, чем этот чемпионат, а сейчас его взяли, и для него это очень серьёзное и запоздалое испытание. Сергей заслужил это несколько раньше. Ему будет очень тяжело играть. Любую его игру должны принимать нормально. Думаю, что здесь сказалась мудрость тренеров, которые
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