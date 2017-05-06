«С Мозякиным отдельная история. Конечно, он был готов и достоин играть в сборной раньше, чем этот чемпионат, а сейчас его взяли, и для него это очень серьёзное и запоздалое испытание. Сергей заслужил это несколько раньше. Ему будет очень тяжело играть. Любую его игру должны принимать нормально. Думаю, что здесь сказалась мудрость тренеров, которые где-то его поберегли. Когда надо было усилить темп в игре, они выпускали более молодых. Мы должны с уважением относиться к этому игроку. Сколько он проведёт времени на льду — это неважно. Важно, что это Мозякин, и что он в сборной. А ждать того, что он побежит, смысла нет», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.