Эксперт: Хоккеистам сборной России нельзя подходить к игре с итальянцами расслабленными

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В стартовом матче турнира российская сборная обыграла команду Швеции со счетом 2:1 (по буллитам).

«Все ожидали, что игра будет носить упорный характер, так и вышло. Россия и Швеция — соперники с совершенно равными возможностями. Если в первом периоде шведы были лучше, то потом россияне сумели переломить игру, сумели вкатиться в нее и стали работать агрессивнее. И неважно, кто забивает, главное, что улучшились командные взаимодействия, и это радует. Наша сборная посвежее выглядела в концовке и сумела склонить чашу весов в свою пользу», — отметил Канарейкин.

«Это была разгонная игра, которая, конечно, важна в психологическом плане, победа придаст уверенности и мотивации. Все впереди, в играх предварительного этапа важно наиграть сочетания, наверняка они будут меняться. Впереди нас ждут сложные игры, поэтому здесь есть моменты, которые тренерский штаб будет дорабатывать», — добавил собеседник агентства.

Матч между сборными России и Италии состоится 7 мая. «Игра со шведами была сверхпринципиальной, победа добыта, идем дальше. Понятно, что итальянцы не являются соперником высокого класса, но чемпионат мира не терпит расслабления, нужно правильно входить в игры с аутсайдерами и навязывать свою инициативу», — резюмировал Канарейкин.