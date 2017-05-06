Линдхольм: В овертаймах НХЛ больше борьбы и давления, чем на чемпионате мира

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
Дания
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29663769/
6 мая 2017, 12:28 | ТАСС

Линдхольм: В овертаймах НХЛ больше борьбы и давления, чем на чемпионате мира

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Борьбы и давления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) больше, чем на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал нападающий шведской команды, автор гола в ворота сборной России Элиас Линдхольм.

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© РИА "Новости"
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Шведы уступили российской команде со счетом 1:2 в серии буллитов в первом матче на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже. В этой игре впервые на чемпионатах мира был сыгран пятиминутный овертайм в формате «три на три». Такой формат применяется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где Линдхольм выступает за «Каролину». В НХЛ матчи проходят на меньших по размеру площадках, чем на ЧМ.

«Для меня трех игр в Евротуре не было достаточно, чтобы привыкнуть к большой площадке после НХЛ. Что касается формата овертаймов, то здесь все то же самое, что и в Америке: шесть игроков на льду, два вратаря. Но в НХЛ больше борьбы в углах, больше давления, чем здесь», — отметил он.

Шведы повели в счете на 15-й минуте, в третьем периоде Сергей Андронов сравнял счет. В третьей двадцатиминутке шведы нанесли по воротам россиян только три броска, в то время как их соперник — 14.

«В третьем периоде соперник имел преимущество, у него было немало шансов. Но мы в конце игры получили несколько возможностей. Хотя понятно, что в третьем периоде мы должны были сыграть лучше», — сказал Линдхольм.

Свой второй матч на турнире шведы проведут в субботу — с немцами в Кельне.
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