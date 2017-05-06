Линдхольм: В овертаймах НХЛ больше борьбы и давления, чем на чемпионате мира

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Шведы уступили российской команде со счетом 1:2 в серии буллитов в первом матче на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже. В этой игре впервые на чемпионатах мира был сыгран пятиминутный овертайм в формате «три на три». Такой формат применяется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где Линдхольм выступает за «Каролину». В НХЛ матчи проходят на меньших по размеру площадках, чем на ЧМ.

«Для меня трех игр в Евротуре не было достаточно, чтобы привыкнуть к большой площадке после НХЛ. Что касается формата овертаймов, то здесь все то же самое, что и в Америке: шесть игроков на льду, два вратаря. Но в НХЛ больше борьбы в углах, больше давления, чем здесь», — отметил он.

Шведы повели в счете на 15-й минуте, в третьем периоде Сергей Андронов сравнял счет. В третьей двадцатиминутке шведы нанесли по воротам россиян только три броска, в то время как их соперник — 14.

«В третьем периоде соперник имел преимущество, у него было немало шансов. Но мы в конце игры получили несколько возможностей. Хотя понятно, что в третьем периоде мы должны были сыграть лучше», — сказал Линдхольм.

Свой второй матч на турнире шведы проведут в субботу — с немцами в Кельне.