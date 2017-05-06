Буре: Пока не увидел индивидуально яркой игры российских хоккеистов на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
Дания
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29663672/
6 мая 2017, 12:10 | Р-Спорт

Буре: Пока не увидел индивидуально яркой игры российских хоккеистов на ЧМ

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Хоккеисты сборной России не показали индивидуально яркой игры в первом матче чемпионата мира с командой Швеции, но это вполне естественный процесс, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира 1990 года Павел Буре.

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© РИА "Новости"

Россияне в пятницу одержали победу над шведами по буллитам со счетом 2:1, уступая по ходу основного времени.

«Сборная России в целом играла в этой встрече ровно, я бы не стал никого выделять, потому что не так много забили. Я не увидел индивидуально яркой игры, не увидел прямо отличной игры в исполнении какой-то тройки. В сборной идет естественный процесс: первый матч, мощный соперник, волнение. Только (вратаря Андрея) Василевского бы отдельно отметил, он провел игру хорошо. Остальные будут еще сыгрываться, разыгрываться. Самое главное — результат», — сказал Буре по телефону.

«А вообще ребята — молодцы! Выиграли матч, в котором не все получалось. У шведов было достаточно моментов, видно, что это сильная опытная команда. Во втором периоде они поджимали, но наши выстояли, каждая из команд могла победить в овертайме, но мы все-таки взяли верх по буллитам», — добавил собеседник агентства.

Следующий матч на турнире сборная России проведет 7 мая с командой Италии.
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