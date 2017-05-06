Буре: Пока не увидел индивидуально яркой игры российских хоккеистов на ЧМ
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Хоккеисты сборной России не показали индивидуально яркой игры в первом матче чемпионата мира с командой Швеции, но это вполне естественный процесс, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира 1990 года Павел Буре.
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Видимо, что-то случилось...
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Россияне в пятницу одержали победу над шведами по буллитам со счетом 2:1, уступая по ходу основного времени.
«Сборная России в целом играла в этой встрече ровно, я бы не стал никого выделять, потому что не так много забили. Я не увидел индивидуально яркой игры, не увидел прямо отличной игры в исполнении
«А вообще ребята — молодцы! Выиграли матч, в котором не все получалось. У шведов было достаточно моментов, видно, что это сильная опытная команда. Во втором периоде они поджимали, но наши выстояли, каждая из команд могла победить в овертайме, но мы
Следующий матч на турнире сборная России проведет 7 мая с командой Италии.
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