Бернард: Итальянцы трезво оценивают шансы против приехавших за золотом хоккеистов РФ
КЕЛЬН, 6 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Сборная Италии трезво оценивает свои шансы в матче чемпионата мира 2017 года против приехавшей в немецкий Кельн за золотом сборной России, заявил вратарь итальянцев Андреас Бернард.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в пятницу со счетом 2:1 в серии буллитов обыграли шведов, а в воскресенье сыграют против итальянцев.
«Мы понимаем, насколько тяжелый нас ждет матч.
«Конечно, как и футбольную команду, сборную Италии по хоккею можно называть “Скуадра Адзурра”, не сомневайтесь в этом», — отметил он.
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