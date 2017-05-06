Бернард: Итальянцы трезво оценивают шансы против приехавших за золотом хоккеистов РФ

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в пятницу со счетом 2:1 в серии буллитов обыграли шведов, а в воскресенье сыграют против итальянцев.

«Мы понимаем, насколько тяжелый нас ждет матч. Во-первых, нам предстоит встреча с одной из лучших команд на турнире, приехавшей в Кельн за золотом. Во-вторых, эта игра будет второй за два дня, при этом матчи со Словакией и Россией разделят всего часов восемнадцать. Так что мы трезво оцениваем шансы на победу против россиян, это будет сложно сделать, это большой вызов», — сказал Бернард журналистам.

«Конечно, как и футбольную команду, сборную Италии по хоккею можно называть “Скуадра Адзурра”, не сомневайтесь в этом», — отметил он.