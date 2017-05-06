Организаторы ожидают, что матчи чемпионата мира посетят более 600 тысяч человек

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

«Порядка 600−700 тысяч болельщиков придут посмотреть встречи мирового первенства», — сказано в сообщении.

Также там рассказали, что для освещения турнира аккредитовались более тысячи журналистов, 400 редакторов и 150 фотографов.

Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ). Второй матч против команды Италии состоится в воскресенье (13:15 мск).