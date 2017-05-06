Организаторы ожидают, что матчи чемпионата мира посетят более 600 тысяч человек
КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Около 600−700 тысяч человек посетят встречи чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
«Порядка 600−700 тысяч болельщиков придут посмотреть встречи мирового первенства», — сказано в сообщении.
Также там рассказали, что для освещения турнира аккредитовались более тысячи журналистов, 400 редакторов и 150 фотографов.
Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ). Второй матч против команды Италии состоится в воскресенье (13:15 мск).
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