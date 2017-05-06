Швеция разгромит Германию, Чехия обыграет Белоруссию

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ГРУППА А

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 6.05.2017, 13:15 -:- Латвия Дания

ЛАТВИЯ — ДАНИЯ (13.15)

Михаил ЗИСЛИС, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 3:1. Появление на посту главного тренера именитого Боба Хартли обязано пойти на пользу латвийской команде хотя бы в краткосрочной перспективе. Нынешние датчане — вполне по силам.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 1:2. Годом ранее датчане с трудом справились с прибалтами. В Кельне подопечные Хартли наверняка настроены набрать очки на старте, однако даже секретные схемы североамериканского специалиста не помогут в противостоянии с нацеленными на плей-офф викингами.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 6.05.2017, 17:15 -:- Словакия Италия

СЛОВАКИЯ — ИТАЛИЯ (17.15)

Прогноз Зислиса — 3:1. Смысл пребывания заурядной сборной Италии в элитном дивизионе простой — набрать хоть какие-то очки. Если ей сильно повезет, то словаков может ждать сюрприз.

Прогноз Белоусова — 3:0. У итальянцев в составе пятерка из австрийского чемпионата и голкипер Андреас Бернард из финской лиги, но даже не самая именитая словацкая команда легко справится со «Скуадра адзуррой».

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 6.05.2017, 21:15 -:- Германия Швеция

ГЕРМАНИЯ — ШВЕЦИЯ (21.15)

Прогноз Зислиса — 1:5. Немцы выложились по полной программе в матче со сборной США, поэтому на вторую сенсацию у них просто не останется ни сил, ни эмоций.

Прогноз Белоусова — 1:5. Окрыленные стартовым триумфом немцы постараются развить успех, однако разница в классе быстро скажется. Ни Грайсс, ни его сменщик не уберегут «бундестим» от болезненного поражения, однако, удовлетворившись результатом, шведы могут и пропустить в контратаке.

ГРУППА В

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 6.05.2017, 13:15 -:- Швейцария Словения

ШВЕЙЦАРИЯ — СЛОВЕНИЯ (13.15)

Прогноз Зислиса — 4:1. Швейцарцы достаточно хороши, чтобы не бояться потери очков в матче с главным аутсайдером группы.

Прогноз Белоусова — 3:0. Патрик Фишер привез в Германию все лучшие силы NLA, усилившись Дином Куканом и Таннером Ришаром из АХЛ. Главный претендент на вылет вряд ли окажет сопротивление. Швейцарского голкипера наверняка ждет первый «сухарь».

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 6.05.2017, 17:15 -:- Беларусь Чехия

БЕЛОРУССИЯ — ЧЕХИЯ (17.15)

Прогноз Зислиса — 1:3. Сборная Чехии показала очень симпатичную игру в матче с канадцами, но везение было на стороне вратаря соперника Кэлвина Пикара. Два раза подряд команда Йозефа Яндача ошибаться не имеет права, при всем уважении к белорусам у них нет козырей, чтобы добиться хотя бы ничьей в основное время.

Прогноз Белоусова — 1:4. Вымотанные вчерашними встречами с фаворитами группы соперники не покажут зрелищный хоккей. Команда Тодда Вудкрофта поначалу навяжет борьбу чехам, но не помешает раскрыть атакующий потенциал Плеканеца и компании.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 6.05.2017, 21:15 -:- Норвегия Франция

НОРВЕГИЯ — ФРАНЦИЯ (21.15)

Прогноз Зислиса — 2:4. У норвежцев новый главный тренер — Торесен-старший. Его сын Патрик, естественно, приехал в сборную. Только вот французы играют дома, этот фактор должен помочь им в борьбе за попадание в плей-офф.

Прогноз Белоусова — 1:2. В последней паре поставлю на хозяев. Самая возрастная команда чемпионата мира не разочарует болельщиков и порадует своих зрителей, напомнив и россиянам о недавней победе в Челябинске.