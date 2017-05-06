Швеция разгромит Германию, Чехия обыграет Белоруссию

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
Дания
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29663070/
6 мая 2017, 10:00 | Спорт-Экспресс

Швеция разгромит Германию, Чехия обыграет Белоруссию

Журналисты «СЭ» дают свои прогнозы на матчи второго игрового дня чемпионата мира.

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ГРУППА А 

ЛАТВИЯ — ДАНИЯ (13.15)

Михаил ЗИСЛИС, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 3:1. Появление на посту главного тренера именитого Боба Хартли обязано пойти на пользу латвийской команде хотя бы в краткосрочной перспективе. Нынешние датчане — вполне по силам.

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 1:2. Годом ранее датчане с трудом справились с прибалтами. В Кельне подопечные Хартли наверняка настроены набрать очки на старте, однако даже секретные схемы североамериканского специалиста не помогут в противостоянии с нацеленными на плей-офф викингами.

СЛОВАКИЯ — ИТАЛИЯ (17.15)

Прогноз Зислиса — 3:1. Смысл пребывания заурядной сборной Италии в элитном дивизионе простой — набрать хоть какие-то очки. Если ей сильно повезет, то словаков может ждать сюрприз.

Прогноз Белоусова — 3:0. У итальянцев в составе пятерка из австрийского чемпионата и голкипер Андреас Бернард из финской лиги, но даже не самая именитая словацкая команда легко справится со «Скуадра адзуррой».

ГЕРМАНИЯ — ШВЕЦИЯ (21.15)

Прогноз Зислиса — 1:5. Немцы выложились по полной программе в матче со сборной США, поэтому на вторую сенсацию у них просто не останется ни сил, ни эмоций.

Прогноз Белоусова — 1:5. Окрыленные стартовым триумфом немцы постараются развить успех, однако разница в классе быстро скажется. Ни Грайсс, ни его сменщик не уберегут «бундестим» от болезненного поражения, однако, удовлетворившись результатом, шведы могут и пропустить в контратаке.

ГРУППА В 

ШВЕЙЦАРИЯ — СЛОВЕНИЯ (13.15)

Прогноз Зислиса — 4:1. Швейцарцы достаточно хороши, чтобы не бояться потери очков в матче с главным аутсайдером группы.

Прогноз Белоусова — 3:0. Патрик Фишер привез в Германию все лучшие силы NLA, усилившись Дином Куканом и Таннером Ришаром из АХЛ. Главный претендент на вылет вряд ли окажет сопротивление. Швейцарского голкипера наверняка ждет первый «сухарь».

БЕЛОРУССИЯ — ЧЕХИЯ (17.15)

Прогноз Зислиса — 1:3. Сборная Чехии показала очень симпатичную игру в матче с канадцами, но везение было на стороне вратаря соперника Кэлвина Пикара. Два раза подряд команда Йозефа Яндача ошибаться не имеет права, при всем уважении к белорусам у них нет козырей, чтобы добиться хотя бы ничьей в основное время.

Прогноз Белоусова — 1:4. Вымотанные вчерашними встречами с фаворитами группы соперники не покажут зрелищный хоккей. Команда Тодда Вудкрофта поначалу навяжет борьбу чехам, но не помешает раскрыть атакующий потенциал Плеканеца и компании.

НОРВЕГИЯ — ФРАНЦИЯ (21.15)

Прогноз Зислиса — 2:4. У норвежцев новый главный тренер — Торесен-старший. Его сын Патрик, естественно, приехал в сборную. Только вот французы играют дома, этот фактор должен помочь им в борьбе за попадание в плей-офф.

Прогноз Белоусова — 1:2. В последней паре поставлю на хозяев. Самая возрастная команда чемпионата мира не разочарует болельщиков и порадует своих зрителей, напомнив и россиянам о недавней победе в Челябинске.
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