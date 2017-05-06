Расходы на чемпионат мира — 2017 составили 24 млн евро
КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Расходная часть бюджета чемпионата мира по хоккею 2017 года составила €24,4 млн. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
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«На организацию турнира потрачено €24,4 млн», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ). Второй матч соревнований против команды Италии состоится в воскресенье (13:15 мск) .
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