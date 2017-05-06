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Разбираем игру хоккеистов коллектива Олега Знарка и выставляем оценки каждому вышедшему на лёд.

Вратарь

Андрей Василевский — 7,0.

Отразил все послематчевые буллиты, в конце первого периода потащил важную шайбу из угла, грамотно сыграв щитком. В целом сыграл уверено. Андрей признался, что ему по-прежнему непривычно играть на больших площадках, но молодой голкипер старается и выручает российскую сборную. Стал одним из лучших игроков встречи.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков — 6,0.

Особо не ничем выделялись, иногда играли жёстко, в атакуподключались редко. Старались не рисковать. Отыграли встречу на среднем уровне, оба могут выглядеть гораздо сильнее. Но и провалов у этой пары не было, так что ругать Богдана и Владислава нельзя.

Виктор Антипин — Антон Белов — 5,5.

Белов постоянно играл в большинстве, но его броски часто блокировали. До вратаря соперника Фаста долетало мало шайбу. Из-под Антипина россиянам забили шайбу, так как именно Виктор оставался последним защитником в эпизоде с голом. Гол на совести Зуба, но и Виктор в тот момент находился на льду.

Иван Проворов — Андрей Миронов — 6,5.

Лучшая пара защиты в матче Швеция — Россия. Проворов начал голевую атаку и в итоге стал ассистентом к голу Барабанова. Часто играл с шайбой, активничал в овертайме. Миронову не хватило точности, однако Андрейне стеснялся мощно прикладываться по шайбе и достойно смотрелся в силовой борьбе. Пара сыграла уверенно, хотя оба хоккеиста молоды.

Артём Зуб — 5,5.

Главный виновник пропущенной шайбы, не успел в оборону во время гола Линдхольма в ворота Василевского. В целом же для дебюта на чемпионате мира сыграл неплохо, часто выносил шайбу с пятака в опасных ситуациях. Старался страховать партнёров.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников (Александр Барабанов) — 6,5.

Андронов стал автором гола в третьем периоде, оказался в нужном месте в нужное время. Для центрального нападающего сыграл полезно. Телегину не хватало обработки шайбы, но был активен. Плотников выпал из игры, а затем вместо Сергея в звено поставили Барабанова. Этот ходы сыграл важную роль в итоговом успехе россиян. Интуиция не подвела Олега Знарка.

Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 7,0.

Дадонов заработал на себе удаление соперника, заставлял скандинавов ошибаться. Он же подключал к атакам защитника Проворова. У Панарина победный буллит. Самая острая и креативная тройка сборной России. Лучшая в плане создания моментов. Видно, что у звена большая сыгранность. Хоккеисты чувствуют и понимают друг друга ещё со времён совместного выступления в СКА.

Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров — 6,0.

Гусев полностью выпал из игры, Никиту было совсем не видно, не забил буллит. Тройка не реализовывала большинство, как и на Евротуре. Наместников как центр не связал партнёров, а у Кучерова были моменты, броски. Выручал Фаст, не хватало точности, а в овертайме Никита запорол выход один на один. Не показывает своего лучшего хоккея, хоть и является лидером звена.

Сергей Мозякин — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов (Сергей Плотников) — 5,5.

Мозякин в одном из эпизодов почти вышел один на один с голкипером, вот только забить не получилось. Капитан сборной России сыграл меньше 10 минут чистого времени. Был почти незаметен, за исключением указанного момента. Ткачёв пару раз отличился умными передами, но не более того. Может играть гораздо сильнее. Звено тащил на себе Барабанов, но как только он и него ушёл, тройка моментально начала сбавлять в активности.