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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
Дания
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29663049/
6 мая 2017, 9:49 | Чемпионат.com

Василевский — гроза, Мозякин — тень. Оценки игрокам сборной России

Сборная России в серии буллитов одолела команду Швеции в первом матче на чемпионате мира — 2017.

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Разбираем игру хоккеистов коллектива Олега Знарка и выставляем оценки каждому вышедшему на лёд.

Вратарь

Андрей Василевский — 7,0.

Отразил все послематчевые буллиты, в конце первого периода потащил важную шайбу из угла, грамотно сыграв щитком. В целом сыграл уверено. Андрей признался, что ему по-прежнему непривычно играть на больших площадках, но молодой голкипер старается и выручает российскую сборную. Стал одним из лучших игроков встречи.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков — 6,0.

Особо не ничем выделялись, иногда играли жёстко, в атакуподключались редко. Старались не рисковать. Отыграли встречу на среднем уровне, оба могут выглядеть гораздо сильнее. Но и провалов у этой пары не было, так что ругать Богдана и Владислава нельзя.

Виктор Антипин — Антон Белов — 5,5.

Белов постоянно играл в большинстве, но его броски часто блокировали. До вратаря соперника Фаста долетало мало шайбу. Из-под Антипина россиянам забили шайбу, так как именно Виктор оставался последним защитником в эпизоде с голом. Гол на совести Зуба, но и Виктор в тот момент находился на льду.

Иван Проворов — Андрей Миронов — 6,5.

Лучшая пара защиты в матче Швеция — Россия. Проворов начал голевую атаку и в итоге стал ассистентом к голу Барабанова. Часто играл с шайбой, активничал в овертайме. Миронову не хватило точности, однако Андрейне стеснялся мощно прикладываться по шайбе и достойно смотрелся в силовой борьбе. Пара сыграла уверенно, хотя оба хоккеиста молоды.

Артём Зуб — 5,5.

Главный виновник пропущенной шайбы, не успел в оборону во время гола Линдхольма в ворота Василевского. В целом же для дебюта на чемпионате мира сыграл неплохо, часто выносил шайбу с пятака в опасных ситуациях. Старался страховать партнёров.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников (Александр Барабанов) — 6,5.

Андронов стал автором гола в третьем периоде, оказался в нужном месте в нужное время. Для центрального нападающего сыграл полезно. Телегину не хватало обработки шайбы, но был активен. Плотников выпал из игры, а затем вместо Сергея в звено поставили Барабанова. Этот ходы сыграл важную роль в итоговом успехе россиян. Интуиция не подвела Олега Знарка.

Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 7,0.

Дадонов заработал на себе удаление соперника, заставлял скандинавов ошибаться. Он же подключал к атакам защитника Проворова. У Панарина победный буллит. Самая острая и креативная тройка сборной России. Лучшая в плане создания моментов. Видно, что у звена большая сыгранность. Хоккеисты чувствуют и понимают друг друга ещё со времён совместного выступления в СКА.

Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров — 6,0.

Гусев полностью выпал из игры, Никиту было совсем не видно, не забил буллит. Тройка не реализовывала большинство, как и на Евротуре. Наместников как центр не связал партнёров, а у Кучерова были моменты, броски. Выручал Фаст, не хватало точности, а в овертайме Никита запорол выход один на один. Не показывает своего лучшего хоккея, хоть и является лидером звена.

Сергей Мозякин — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов (Сергей Плотников) — 5,5.

Мозякин в одном из эпизодов почти вышел один на один с голкипером, вот только забить не получилось. Капитан сборной России сыграл меньше 10 минут чистого времени. Был почти незаметен, за исключением указанного момента. Ткачёв пару раз отличился умными передами, но не более того. Может играть гораздо сильнее. Звено тащил на себе Барабанов, но как только он и него ушёл, тройка моментально начала сбавлять в активности.
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5 Мая, 17:15 Зрители 18537 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 1:2 Б
Серия буллитов
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Виктор Фаст Андрей Василевский
1-й период
14:40 Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
17:14 Линус Умарк
2-й период
24:42 Виктор Хедман
Иван Проворов 31:18
3-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 43:58
Серия буллитов - победный бросок
А. Панарин
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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