Гудас: Хотели ударно провести первые 10 минут матча с Канадой

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Встреча группы В, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1 в пользу канадцев.

«Мы начали игру хорошо, но затем, к сожалению, пропустили быстрый гол. Мы хотели ударно провести первые 10 минут. Думаю, гол на нас не повлиял, мы продолжали наседать. У нас были моменты, но забить удалось, увы, лишь в концовке», — приводит слова Гудаса официальный сайт турнира.

Во втором туре Чехия сыграет с Беларусью, а Канада — со Словенией.