Гудас: Хотели ударно провести первые 10 минут матча с Канадой

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
Дания
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29662436/
6 мая 2017, 8:52 | Чемпионат.com

Гудас: Хотели ударно провести первые 10 минут матча с Канадой

Защитник сборной Чехии Радко Гудас прокомментировал поражение от Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

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Встреча группы В, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1 в пользу канадцев.

«Мы начали игру хорошо, но затем, к сожалению, пропустили быстрый гол. Мы хотели ударно провести первые 10 минут. Думаю, гол на нас не повлиял, мы продолжали наседать. У нас были моменты, но забить удалось, увы, лишь в концовке», — приводит слова Гудаса официальный сайт турнира.

Во втором туре Чехия сыграет с Беларусью, а Канада — со Словенией.
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5 Мая, 21:15 Зрители 8834 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Чехия 1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
Канада
Главные тренеры
Йозеф Яндач Джон Купер
Вратари
Петр Мразек 57:12 (П. Мразек 57:25-58:36, П. Мразек 58:52-59:03, П. Мразек 59:18) Кэлвин Пикар
1-й период
Райан О`Райлли (М. Шайфли, Т. Бэрри) 06:09
09:51 Радко Гудас
Клод Жиру 09:51
Натан Маккиннон 14:31
Майкл Матесон 16:11
19:42 Михал Кемпны
2-й период
Майкл Матесон (Дж. Скиннер, К. Жиру) 20:55
32:07 Томаш Зогорна
3-й период
Джош Моррисси 42:48
Алекс Киллорн 50:46
52:41 Лукаш Радил (Ян Коварж, Я. Ворачек)
Тайсон Бэрри (Т. Конекны, К. Жиру) 54:50
Джефф Скиннер п.в. 59:18
Статистика
6 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Стефан Фонселиус (Финляндия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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