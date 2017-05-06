Гудас: Хотели ударно провести первые 10 минут матча с Канадой
Защитник сборной Чехии Радко Гудас прокомментировал поражение от Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года.
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Встреча группы В, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1 в пользу канадцев.
«Мы начали игру хорошо, но затем, к сожалению, пропустили быстрый гол. Мы хотели ударно провести первые 10 минут. Думаю, гол на нас не повлиял, мы продолжали наседать. У нас были моменты, но забить удалось, увы, лишь в концовке», — приводит слова Гудаса официальный сайт турнира.
Во втором туре Чехия сыграет с Беларусью, а Канада — со Словенией.
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|5 Мая, 21:15
|Зрители 8834
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Йозеф Яндач
|Джон Купер
Вратари
|Петр Мразек 57:12 (П. Мразек 57:25-58:36, П. Мразек 58:52-59:03, П. Мразек 59:18)
|Кэлвин Пикар
|1-й период
|Райан О`Райлли (М. Шайфли, Т. Бэрри)
|06:09
|09:51
|Радко Гудас
|Клод Жиру
|09:51
|Натан Маккиннон
|14:31
|Майкл Матесон
|16:11
|19:42
|Михал Кемпны
|2-й период
|Майкл Матесон (Дж. Скиннер, К. Жиру)
|20:55
|32:07
|Томаш Зогорна
|3-й период
|Джош Моррисси
|42:48
|Алекс Киллорн
|50:46
|52:41
|Лукаш Радил (Ян Коварж, Я. Ворачек)
|Тайсон Бэрри (Т. Конекны, К. Жиру)
|54:50
|Джефф Скиннер
|п.в.
|59:18
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол