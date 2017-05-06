Канада и Чехия выдали спектакль, Германия удивила США

СПЕКТАКЛЬ

Чехия — Канада — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: О́Райлли — 1 (Шайфли, Бэрри), 6:09 — 0:1. Матесон — 1 (бол., Скиннер, Жиру), 20:55 — 0:2. Матесон — 1 (бол., Коварж, Ворачек), 52:41 — 1:2. Бэрри — 1 (Конекны, Жиру), 54:50 — 1:3. Скиннер — 1 (п.в.), 59:18 — 1:4. Вратари: Мразек (57:12 — 57:25, 58:36 — 58:52, 59:03 — 59:18) — Пикар. Штраф: 6 — 10. Броски: 29 (10+11+8) — 28 (10+10+8). Судьи: Рено, Фонселиус. 5 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Лучший матч дня. Даже не вопрос. Яркий до безобразия. Противостоянию Россия — Швеция до него точно далеко по наполнению и содержанию. И пусть вас не смущает итоговый счет. Да, Канада показала, насколько она хороша в атаке. Но что, черт возьми, творил Пикар! Просто сумасшествие. Вот уж чего точно не ожидал от Кэлвина.

Собственно, вопросы у Канады вызывает разве что вратарская линия. Потому что Пикар, как и весь «Колорадо», провел паршивый сезон. А Джонсон — чисто «серийный» вратарь. У него случается, что он несколько матчей подряд может тащить, аки бог, но потом начинается следующая куда более длительная серия, когда он может порой выгребать шайбы лопатой.

Что больше всего удивило — насколько же крутые чехи. Дерзкие, бесстрашные, веселые. Йозеф Яндач во всей красе. Он же весьма нетипичен для чешской школы. Видимо, этот состав сумел понять его до конца. Они доигрывали любой эпизод, чертили шикарные комбинации, только вот пробить Пикара никак не могли, не попадали в пустые ворота (и как только Коварж умудрился промахнуться?), да и штанги помогли. Строго говоря, они создали больше моментов, чем канадцы. Если считать стопроцентные — так и вовсе перещеголяли, хотя Мразек тоже нередко тащил, чего только сэйв после броска Конекны, выведенного на полупустые Марнером, стоил.

Это, кстати, два представителя потенциально — даже, пожалуй, не потенциально — самого развеселого звена всего чемпионата мира. Тройка Конекны — Пойнт — Марнер реально плавила лед. Особенно последний. Ярче не было никого. А какую диагональ вырезал Конекны на Бэрри! Закачаешься. Хотя, конечно, подустали чехи под конец. И с какого перепугу сразу трое пошли на лицевой борт — было не очень понятно. Не хватило команде Яндача еще одной хорошей тройки. Звенья Плеканеца и Коваржа — отличные, Ржепик сам по себе хорош, но дальше — все не так радужно. Кое-какая помощь из-за океана может подоспеть — Соботка, Яшкин и Каше, и с ними могло бы быть поинтереснее. Так или иначе — чехи продолжают претендовать на медали. Ну, а Канаду еще посмотрим. Удивило немного, что Жиру не поставили с Шенном и Симмондсом — он с ними даже в этом сезоне много играл. Ну, Джону Куперу виднее. Мощь атаки в любом случае впечатляет.

СЮРПРИЗ

США — Германия — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Ридер — 1 (Раймер, Кахун), 10:50 — 0:1. Мерфи — 1 (Ларкин, Нельсон), 51:00 — 1:1. Матесон — 1 (бол., Д. Зайденберг, Гогулла), 53:58 — 1:2. Вратари: Ховард (58:00) — Грайсс. Штраф: 4 — 4. Броски: 43 (11+12+20) — 27 (15+6+6). Судьи: Гуен, Кубуш. 5 мая. Кельн. LANXESS arena.

А вот американцы удивили со знаком минус. Разбежавшись только тогда, когда им это позволила Германия. Могли, впрочем, побеждать: минут за девять до конца Хордлер выковырял шайбу из ворот после прошившего Грайсса между щитков броска Ли, причем шайба эта пересекла линию процентов на 95. Потрясающее спасение. И старый-добрый закон сказался — ненужное удаление привело к подправлению Хагера, совершенно точно не берущегося.

Блэшилл со старта принялся нагружать по полной Айкела и Годро. Пока — все зазря. Айкел передерживает шайбу, никого не видит, привык в «Баффало», что отдать некому. Но тут-то есть. Однако стиля не меняет. Один матч — это один матч, но в прошлом году он смотрелся куда лучше. Да и Годро еще в далеком 2014-м, до дебюта в НХЛ, зажигал значительно круче. Все, правда, еще впереди. Но теперь сборная России — однозначный фаворит группы.

Скорость американцев, конечно, впечатляет. Но на этой скорости выдать что-то, содержащее мысль, способны очень немногие. При всем этом сборная США — весьма зрелищная команда, за которой стоит последить.

КУРЬЕЗ

Финляндия — Белоруссия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Ахо — 1 (Филппула), 2:43 — 1:0. Осала — 1, 5:09 — 2:0. Шарангович — 1 (Стефанович), 38:08 — 2:1. Ковыршин — 1 (Граборенко, А. Костицын), 44:32 — 2:2. Матесон — 1 (бол., Рантанен, Ахо), 49:15 — 3:2 Вратари: Корписало — Лаланд (58:12). Штраф: 4 — 6. Броски: 24 (10+8+6) — 24 (8+8+8). Судьи: Гржибик, Пихачек. 5 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Шайба Шаранговича — это просто нечто. Корписало взял и сломал сборной Финляндии матч, складывавшийся идеально. Финны попросту поплыли, пропустив нелепейший гол.

И оставались в прострации, пока Ковыршин не сравнял счет. Что стало большой неожиданностью. Ведь 2:0 в первом периоде получились чрезвычайно легкими. Спокойненько закатывали заметно уступающего в мастерстве соперника в лед, переигрывали, особо не напрягаясь, как тут — на тебе.

Системно финны очень сильны. Марьямяки пока не убедил в своей работе, но тут они до поры до времени выглядели по взаимодействиям очень здорово. И еще наберут ведь ход. А вот белорусам придется тяжко. Хотя они и выглядят лучше, чем потенциально должны. ​.