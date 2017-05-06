Шведы не любят агрессию

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
13:15 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
13:15 не начался Латвия
Дания
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
17:15 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29661761/
6 мая 2017, 0:58 | Спорт-Экспресс

Шведы не любят агрессию

Авторская колонка легендарного нападающего сборной СССР Бориса Михайлова.

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© РИА "Новости"
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Думаю, первая игра нашей команде удалась. Борьба была равная, с шансами победить для обеих команд. Встреча с большим количеством энхаэловцев в составе шведов придала уверенности нашим молодым ребятам по ходу матча. Только мы справились с волнением, как поняли, что «Тре Крунур» можно обыгрывать, и стали навязывать свою игру. В единоборствах мы практически не уступили шведам. В российской сборной нет разделения на молодых и старых, у всех одинаковый статус — статус игрока национальной команды, и сильнее этих хоккеистов, по мнению тренеров, на данный момент у нас нет. Каждый должен просто выходить и играть.

Шведы имели преимущество в начале матча и его середине, могли забить больше одной шайбы. Были моменты и у нас. Но затем мы уже ни в чем не уступали скандинавам, а в третьем периоде превзошли противника в скорости. Понравился баланс игры нашей сборной, настрой и отдача ребят. Еще бы в атаке сыграли немного точнее и острее. В позиционных розыгрышах несколько раз выводили на завершение наших защитников — Миронова, Гаврикова. Им стоило бросать не на силу, а на точность. Здорово отыграл Андрей Василевский, в пропущенном голе он не виноват, так как шайбу не видел. Получив быстрый пас, шведский форвард Линдхольм бросил в касание из-под защитника.

Такое звено, как тройку Сергея Андронова, в наше время называли рабоче-крестьянским. Эти парни все время нагнетали около чужих ворот и действовали агрессивно. Сегодня они лучше всех показали себя в черновой работе и силовых единоборствах. Они навязывали противнику свою игру, заставляли их двигаться. Шведы не любят, когда им не дают развернуться, оглядеться, а тут же садятся на них в их собственной зоне.

Кто понравился? Не хотелось бы выделять кого-то из наших исполнителей. Я уже давно представил свое видение звеньев атаки и почти во всем угадал. Ошибся только в одном — вместо Валерия Ничушкина заявили Александра Барабанова. И это сыграло свою роль! В третьем периоде именно форварда СКА перевели в тройку к Андронову и Телегину, и Саша сыграл очень грамотно. Стоило Андронову открыться, ему последовал пас от Барабанова, и московский армеец забил. Так держать!

Понравился обоюдоострый овертайм, в котором россиянам надо было забивать. Конечно, пока наша сборная не раскрылась в атаке до конца. Но молодцы, что переломили ход встречи и выиграли его в серии буллитов. А на следующие матчи настрой должен быть уже совсем другим.
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5 Мая, 17:15 Зрители 18537 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 1:2 Б
Серия буллитов
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Виктор Фаст Андрей Василевский
1-й период
14:40 Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
17:14 Линус Умарк
2-й период
24:42 Виктор Хедман
Иван Проворов 31:18
3-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 43:58
Серия буллитов - победный бросок
А. Панарин
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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