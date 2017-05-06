Шведы не любят агрессию

Думаю, первая игра нашей команде удалась. Борьба была равная, с шансами победить для обеих команд. Встреча с большим количеством энхаэловцев в составе шведов придала уверенности нашим молодым ребятам по ходу матча. Только мы справились с волнением, как поняли, что «Тре Крунур» можно обыгрывать, и стали навязывать свою игру. В единоборствах мы практически не уступили шведам. В российской сборной нет разделения на молодых и старых, у всех одинаковый статус — статус игрока национальной команды, и сильнее этих хоккеистов, по мнению тренеров, на данный момент у нас нет. Каждый должен просто выходить и играть.

Шведы имели преимущество в начале матча и его середине, могли забить больше одной шайбы. Были моменты и у нас. Но затем мы уже ни в чем не уступали скандинавам, а в третьем периоде превзошли противника в скорости. Понравился баланс игры нашей сборной, настрой и отдача ребят. Еще бы в атаке сыграли немного точнее и острее. В позиционных розыгрышах несколько раз выводили на завершение наших защитников — Миронова, Гаврикова. Им стоило бросать не на силу, а на точность. Здорово отыграл Андрей Василевский, в пропущенном голе он не виноват, так как шайбу не видел. Получив быстрый пас, шведский форвард Линдхольм бросил в касание из-под защитника.

Такое звено, как тройку Сергея Андронова, в наше время называли рабоче-крестьянским. Эти парни все время нагнетали около чужих ворот и действовали агрессивно. Сегодня они лучше всех показали себя в черновой работе и силовых единоборствах. Они навязывали противнику свою игру, заставляли их двигаться. Шведы не любят, когда им не дают развернуться, оглядеться, а тут же садятся на них в их собственной зоне.

Кто понравился? Не хотелось бы выделять кого-то из наших исполнителей. Я уже давно представил свое видение звеньев атаки и почти во всем угадал. Ошибся только в одном — вместо Валерия Ничушкина заявили Александра Барабанова. И это сыграло свою роль! В третьем периоде именно форварда СКА перевели в тройку к Андронову и Телегину, и Саша сыграл очень грамотно. Стоило Андронову открыться, ему последовал пас от Барабанова, и московский армеец забил. Так держать!

Понравился обоюдоострый овертайм, в котором россиянам надо было забивать. Конечно, пока наша сборная не раскрылась в атаке до конца. Но молодцы, что переломили ход встречи и выиграли его в серии буллитов. А на следующие матчи настрой должен быть уже совсем другим.