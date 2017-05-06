Игрок: Поражение сборной США от немцев на ЧМ по хоккею не связано с расслабленностью

В пятницу сборная США со счетом 1:2 уступила команде США в первом матче на чемпионате мира. Встреча группы А состоялась в Кельне.

«Мы пытались добиться победы, но немецкий голкипер был на высоте. Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки, болельщики здорово их поддерживали. Нам нужно разобрать свои ошибки и двигаться дальше — турнир длинный, будем готовиться к следующей игре», — считает Айкел.

«У нас было множество моментов, все-таки мы нанесли 43 броска по воротам, — продолжил американец. — Необходимо реализовывать свои моменты».

«Никакой расслабленности или недооценки соперника у нас не было, мы приехали, чтобы выиграть чемпионат. Это просто хоккей. У нас молодая команда, но в ней много классных хоккеистов, способных добиваться результата», — заключил форвард.

Чемпионат мира проходит с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.