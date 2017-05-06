Игрок: Поражение сборной США от немцев на ЧМ по хоккею не связано с расслабленностью
КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Поражение сборной США от команды Германии в матче чемпионата мира по хоккею не связано с расслабленностью или недооценкой соперника. Такое мнение журналистам высказал нападающий американской сборной Джек Айкел.
В пятницу сборная США со счетом 1:2 уступила команде США в первом матче на чемпионате мира. Встреча группы А состоялась в Кельне.
«Мы пытались добиться победы, но немецкий голкипер был на высоте. Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки, болельщики здорово их поддерживали. Нам нужно разобрать свои ошибки и двигаться дальше — турнир длинный, будем готовиться к следующей игре», — считает Айкел.
«У нас было множество моментов,
«Никакой расслабленности или недооценки соперника у нас не было, мы приехали, чтобы выиграть чемпионат. Это просто хоккей. У нас молодая команда, но в ней много классных хоккеистов, способных добиваться результата», — заключил форвард.
Чемпионат мира проходит с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.
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|Джефф Блэшилл
|Марко Штурм
|Джимми Ховард 58:00
|Томас Грайсс
|1-й период
|Тобиас Ридер (П. Раймер, Д. Кахун)
|10:50
|12:49
|Джейкоб Трауба
|2-й период
|Мориц Мюллер
|30:54
|Маттиас Плахта
|39:58
|3-й период
|51:00
|Коннор Мерфи (Д. Ларкин, Б. Нельсон)
|53:26
|Дэнни Декейсер
|Патрик Хагер (Д. Зайденберг, Ф. Гогулла)
|53:58
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
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- Гол в пустые ворота
- Гол
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