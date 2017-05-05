Сборная США уступила немцам в матче чемпионата мира по хоккею

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Встреча группы А, прошедшая в Кельне в пятницу, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу немцев, в составе которых отличились Тобиас Ридер (11-я минута) и Патрик Хагер (54). У американцев шайбу забросил Коннор Мерфи (52).

Сборная США 7 мая встретится с датчанами, а команда Германии 6 мая сыграет со шведами.