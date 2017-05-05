Сборная США уступила немцам в матче чемпионата мира по хоккею
КЕЛЬН, 5 мая —
Р-Спорт. Сборная США уступила команде Германии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
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Встреча группы А, прошедшая в Кельне в пятницу, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу немцев, в составе которых отличились Тобиас Ридер (11-я минута) и Патрик Хагер (54). У американцев шайбу забросил Коннор Мерфи (52).
Сборная США 7 мая встретится с датчанами, а команда Германии 6 мая сыграет со шведами.
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Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Марко Штурм
Вратари
|Джимми Ховард 58:00
|Томас Грайсс
|1-й период
|Тобиас Ридер (П. Раймер, Д. Кахун)
|10:50
|12:49
|Джейкоб Трауба
|2-й период
|Мориц Мюллер
|30:54
|Маттиас Плахта
|39:58
|3-й период
|51:00
|Коннор Мерфи (Д. Ларкин, Б. Нельсон)
|53:26
|Дэнни Декейсер
|Патрик Хагер (Д. Зайденберг, Ф. Гогулла)
|53:58
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол