Сборная Канады обыграла Чехию на ЧМ-2017

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Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде Райан О’Райлли вывел канадцев вперёд, а в начале второго периода Майкл Мэтисон увеличил преимущество, реализовав большинство. Лукаш Радил сократил отставание в середине третьего периода, однако вскоре Тайсон Бэрри сделал счёт 3:1, а окончательный результат установил Джефф Скиннер, поразивший пустые ворота.