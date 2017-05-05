«Петух клюнул»: российские хоккеисты начали ЧМ-2017 волевой победой над шведами

Кельн — за Россию

До стартового матча чемпионата мира оставалось полчаса, а на «Ланксесс Арене» уже скандировали «Россия! Россия!». Еще год назад нам говорили, что россияне будут в Кельне домашней командой чемпионата мира-2017, но представить, что примерно две трети 18-тысячной арены будут забиты нашими болельщиками, было непросто. Шведов в Кельн приехало немало, но они просто смотрелись желтыми островками в красно-бело-синем море.

Болельщиков из России очень много. У арены можно было встретить свитера «Сибири», «Трактора», «Авангарда», «Магнитки», СКА. Со всеми фотографировался космонавт — «Малкин». Многие приехали в свитерах СССР: за 20 минут я насчитал трех «Фетисовых», двух «Буре» и целого «Могильного». Один ушлый парень только и успевал выкрикивать в толпу: «Свежий российский флаг!». В какой-то момент к нему даже выстроилась очередь: в официальный фан-шоп в первый день попасть было нереально, а купить на ходу кусочек родины за 10 евро хотели многие.

Вообще, с точки зрения организации чемпионата есть достаточно вопросов, даже не беря во внимание скандал со сборной Белоруссии во Франции. На «Ланксесс Арене» и вокруг нее все строили в последний момент — и фан-зону, и даже пресс-центр, поэтому накладок было предостаточно. Постоянные очереди, проблемы с интернетом, отсутствие элементарных мер безопасности. Члену административного штаба сборной России не досталось аккредитации, чтобы пройти к раздевалке, но он просто перевернул карточку, делал умное лицо, и никто из охранников его еще не остановил.

«Нам будет противостоять очевидный фаворит чемпионата мира», — говорил журналистам главный тренер сборной Швеции, давний друг Олега Знарка, Рикард Гренборг. Швед, безусловно, хитрил. Фаворитом чемпионата мира считаются команды Канады и как раз Швеции. У «Тре Крунур» на данный момент из 18 заявленных полевых игроков только трое представляют европейский хоккей, все остальные — из НХЛ. В такой ситуации называть сборную России фаворитом матча было бы просто глупо. Сильным соперником — да, но не фаворитом.

Болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными Швеции и России’Знали, что будет сложно, потому что играли против великолепной командой, и отличный матч для зрителей получился, — скажет Гренборг уже после игры. — Мы начали великолепно, первые 15−16 минут играли просто идеально — так, как мы и хотим играть: агрессивно, много быстрых прорывов, забитый в итоге гол. Во втором периоде мы немножко сбавили ход, пошли удаления, соперник уже был лучше, а в третьем нам просто не хватило сил, газа на все шестьдесят минут, потому что некоторые ребята давно не играли после сезона НХЛ.

Мозякин и Ткачев хотят играть с Капризовым

Сергей Мозякин РИА "Новости"

Российские хоккеисты перед матчем собирались в холле гостиницы. Одними из первых спустились Сергей Мозякин и Евгений Дадонов и сели за бар. Со стороны показалось, капитан сборной мельком указал на полку с ликерами. Но нет: через минуту Мозякину принесли кофе, после чего форварды побрели в сторону автобуса. Интересно, что обсуждали два снайпера? Может быть, слухи о переходе Дадонова в «Лас-Вегас»? Или сочетания сборной на матч?

«Ланксесс-Арена» в Кельне перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными Швеции и РоссииВокруг этой темы разговоров на старте чемпионата мира достаточно. Например, не всем понятен выбор Александра Барабанова, который был поставлен в тройку к Мозякину и Владимиру Ткачеву. Форвард СКА, безусловно, прогрессирует, но в пятницу это сочетание выглядело, мягко говоря, несыгранным. Насколько известно, сами Мозякин и Ткачев хотели бы видеть у себя Кирилла Капризова. Но сказать об этом Знарку, кажется, никто не решается.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 5.05.2017, 17:15 1:2 Б Швеция Россия

Сам Капризов в то же время брел в обратном направлении — он вместе с Андреем Светлаковым, Алексеем Береглазовым и главой скаутской службы сборной России Алексем Жамновым только-только вернулись с тренировки, которая проходила примерно в 20 минутах езды от отеля (по меркам Кельна — у черта на куличках). «Мы обратились к организаторам, когда стало понятно, что три человека у нас не могут тренироваться с командой, — объяснял первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. — Организаторы быстро пошли на встречу и нашли нам необходимый лед».

Еще два звена сборной были сформированы очень давно, и теперь изменятся только в случае чьей-то травмы. Речь про тройки Панарин — Шипачев — Дадонов и Гусев — Наместников — Кучеров. Первая постепенно вспоминает «химию» времен первого чемпионства СКА в КХЛ, вторая — «детские» связки. Дело в том, что Никита Гусев и Никита Кучеров играли в одной детской школе, Гусев и Владислав Наместников пересекались в сборных, а Наместников и Кучеров теперь вместе выступают в НХЛ за «Тампу Бэй Лайтнинг». Именно они по планам должны стать ударной силой национальной команды на этом чемпионате мира.

Андронов разбудил «Ланксесс Арену»

Сергей Андронов РИА "Новости"

Тем не менее, номинально первым звеном сборной в стартовом матче со шведами стали парни из ЦСКА — Иван Телегин, Сергей Андронов и Валерий Ничушкин. Исходя из их габаритов, основной задачей тройки виделось сдерживание первого звена шведов. В первой смене армейцы напоролись на проброс, в общем, ожидания вроде бы оправдывались. Однако на протяжении остального периода, да и всей игры в целом именно эта тройка претендовала на звание самой опасной.

Телегин собственноручно создал первый голевой момент россиян, бросив из-под защитника. А вот «ударные» звенья, наоборот, регулярно проваливались. Так шведы и открыли счет: Наместников ошибся в своей смене, Элиас Линдхольм оказался на ударной позиции и бросил из-под защитника — у вратаря Андрея Василевского просто не было шансов.

Цитата Артемий Панарин Мы постеснялись шведов на льду почему-то. Если с ними еще раз встретимся, то обязательно начнем с первого периода играть.

После перерыва команда Знарка вроде бы бросилась отыгрываться. Но шведы тут же добавили в скорости, заставив сборную России прижаться к своим воротам. В нужный момент выручил Василевский, доказавший, что ему доверили статус первого номера не за красивые глаза. И уже в третьем периоде ему стали помогать полевые. Забил тот, кто заслуживал больше всего — Андронов, чье звено играло опаснее всех всю игру. При этом отдал передачу ему неожиданно оказавшийся в этой тройке Барабанов, нашедший Андронова на пятачке. Форвард ЦСКА смог разбудить арену, при счете 0:1 заметно загрустившую.

Игра перетекла в овертайм в формате «три на три». Команды создали не меньше моментов, чем в недавней игре Евротура в Стокгольме, но в этот раз забить никому не удалось. А в серии буллитов героем стал Панарин, свою попытку блестяще реализовавший. «Закрытые глаза, бросок, все как обычно, — вспоминал хоккеист. — Начали мы не особо здорово, стеснялись соперника, давали им играть в нашей зоне. Потом перехватили инициативу, пошли вперед, стали больше бросать. Может, они устали в этот момент. Мы не привыкли так сразу в бой идти. Пока петух не клюнет, играть не начнем».

«Мы играли с очень хорошей командой. Третий период нам удался. Мы немножко поменяли (игру), и это принесло нам результат, — заявил на пресс-конференции Знарок. — Мы были готовы к силовой игре, начали силовым звеном. Хорошо, что все так получилось. Это получилось если не случайно, то по интуиции. Они хорошо сыграли, молодцы. Звено Панарина? Они создавали моменты. Вся команда сыграла неплохо. Сейчас отойдем от игры, подумаем еще. Василевский здорово отыграл, молодец».

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