«Петух клюнул»: российские хоккеисты начали ЧМ-2017 волевой победой над шведами
КЕЛЬН, 5 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной России одержали волевую победу над командой Швеции в своем первом матче на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. Единственный гол россиян забил Сергей Андронов, а решающий буллит исполнил Артемий Панарин.
Кельн — за Россию
До стартового матча чемпионата мира оставалось полчаса, а на «Ланксесс Арене» уже скандировали «Россия! Россия!». Еще год назад нам говорили, что россияне будут в Кельне домашней командой чемпионата мира-2017, но представить, что примерно две трети 18-тысячной арены будут забиты нашими болельщиками, было непросто. Шведов в Кельн приехало немало, но они просто смотрелись желтыми островками в
Болельщиков из России очень много. У арены можно было встретить свитера «Сибири», «Трактора», «Авангарда», «Магнитки», СКА. Со всеми фотографировался космонавт — «Малкин». Многие приехали в свитерах СССР: за 20 минут я насчитал трех «Фетисовых», двух «Буре» и целого «Могильного». Один ушлый парень только и успевал выкрикивать в толпу: «Свежий российский флаг!». В
Вообще, с точки зрения организации чемпионата есть достаточно вопросов, даже не беря во внимание скандал со сборной Белоруссии во Франции. На «Ланксесс Арене» и вокруг нее все строили в последний момент — и
«Нам будет противостоять очевидный фаворит чемпионата мира», — говорил журналистам главный тренер сборной Швеции, давний друг Олега Знарка, Рикард Гренборг. Швед, безусловно, хитрил. Фаворитом чемпионата мира считаются команды Канады и как раз Швеции. У «Тре Крунур» на данный момент из 18 заявленных полевых игроков только трое представляют европейский хоккей, все остальные — из НХЛ. В такой ситуации называть сборную России фаворитом матча было бы просто глупо. Сильным соперником — да, но не фаворитом.
Болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными Швеции и России’Знали, что будет сложно, потому что играли против великолепной командой, и отличный матч для зрителей получился, — скажет Гренборг уже после игры. — Мы начали великолепно, первые 15−16 минут играли просто идеально — так, как мы и хотим играть: агрессивно, много быстрых прорывов, забитый в итоге гол. Во втором периоде мы немножко сбавили ход, пошли удаления, соперник уже был лучше, а в третьем нам просто не хватило сил, газа на все шестьдесят минут, потому что некоторые ребята давно не играли после сезона НХЛ.
Мозякин и Ткачев хотят играть с Капризовым
Российские хоккеисты перед матчем собирались в холле гостиницы. Одними из первых спустились Сергей Мозякин и Евгений Дадонов и сели за бар. Со стороны показалось, капитан сборной мельком указал на полку с ликерами. Но нет: через минуту Мозякину принесли кофе, после чего форварды побрели в сторону автобуса. Интересно, что обсуждали два снайпера? Может быть, слухи о переходе Дадонова в «Лас-Вегас»? Или сочетания сборной на матч?
«Ланксесс-Арена» в Кельне перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными Швеции и РоссииВокруг этой темы разговоров на старте чемпионата мира достаточно. Например, не всем понятен выбор Александра Барабанова, который был поставлен в тройку к Мозякину и Владимиру Ткачеву. Форвард СКА, безусловно, прогрессирует, но в пятницу это сочетание выглядело, мягко говоря, несыгранным. Насколько известно, сами Мозякин и Ткачев хотели бы видеть у себя Кирилла Капризова. Но сказать об этом Знарку, кажется, никто не решается.
Сам Капризов в то же время брел в обратном направлении — он вместе с Андреем Светлаковым, Алексеем Береглазовым и главой скаутской службы сборной России Алексем Жамновым
Еще два звена сборной были сформированы очень давно, и теперь изменятся только в случае
Андронов разбудил «Ланксесс Арену»
Тем не менее, номинально первым звеном сборной в стартовом матче со шведами стали парни из ЦСКА — Иван Телегин, Сергей Андронов и Валерий Ничушкин. Исходя из их габаритов, основной задачей тройки виделось сдерживание первого звена шведов. В первой смене армейцы напоролись на проброс, в общем, ожидания вроде бы оправдывались. Однако на протяжении остального периода, да и всей игры в целом именно эта тройка претендовала на звание самой опасной.
Телегин собственноручно создал первый голевой момент россиян, бросив
После перерыва команда Знарка вроде бы бросилась отыгрываться. Но шведы тут же добавили в скорости, заставив сборную России прижаться к своим воротам. В нужный момент выручил Василевский, доказавший, что ему доверили статус первого номера не за красивые глаза. И уже в третьем периоде ему стали помогать полевые. Забил тот, кто заслуживал больше всего — Андронов, чье звено играло опаснее всех всю игру. При этом отдал передачу ему неожиданно оказавшийся в этой тройке Барабанов, нашедший Андронова на пятачке. Форвард ЦСКА смог разбудить арену, при счете 0:1 заметно загрустившую.
Игра перетекла в овертайм в формате «три на три». Команды создали не меньше моментов, чем в недавней игре Евротура в Стокгольме, но в этот раз забить никому не удалось. А в серии буллитов героем стал Панарин, свою попытку блестяще реализовавший. «Закрытые глаза, бросок, все как обычно, — вспоминал хоккеист. — Начали мы не особо здорово, стеснялись соперника, давали им играть в нашей зоне. Потом перехватили инициативу, пошли вперед, стали больше бросать. Может, они устали в этот момент. Мы не привыкли так сразу в бой идти. Пока петух не клюнет, играть не начнем».
«Мы играли с очень хорошей командой. Третий период нам удался. Мы немножко поменяли (игру), и это принесло нам результат, — заявил на
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