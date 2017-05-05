Тренер сборной Швеции: Шайбу Андронова нельзя было засчитывать
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг прокомментировал поражение своей команды в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2017 с Россией (1:2 Б).
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«Гол Андронова, который сделал счет 1:1, нельзя было засчитывать. Несколькими эпизодами ранее у соперника был откровенный пас рукой. Когда игрок был у борта, он сделал так (показывает хватающий жест рукой. — Прим. “Газета.Ru”). Это же не гандбол, где такое разрешено! Я даже специально посмотрел этот момент на повторе», — передает его слова Expressen.
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|5 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
Вратари
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
Серия буллитов - победный бросок
|А. Панарин
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол