Тренер сборной Швеции: Шайбу Андронова нельзя было засчитывать

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«Гол Андронова, который сделал счет 1:1, нельзя было засчитывать. Несколькими эпизодами ранее у соперника был откровенный пас рукой. Когда игрок был у борта, он сделал так (показывает хватающий жест рукой. — Прим. “Газета.Ru”). Это же не гандбол, где такое разрешено! Я даже специально посмотрел этот момент на повторе», — передает его слова Expressen.