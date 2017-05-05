Кукконен: У Беларуси хорошая команда, которую надо уважать
Защитник сборной Финляндии Лассе Кукконен прокомментировал победу над командой Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 3:2.
«Мы хорошо провели первый период, но затем позволили сборной Беларуси вернуться в игру. Самое главное, что в концовке игры мы нашли способ победить. У Беларуси хорошая команда, к ним надо уважительно относиться. У них много ребят играют в КХЛ, немало нападающих, которые выходят в первых звеньях. Это мастеровитая команда», — приводятся слова Кукконена на официальном сайте ИИХФ.
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|5 Мая, 17:15
|Зрители 18537
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
Вратари
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
Серия буллитов - победный бросок
|А. Панарин
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол