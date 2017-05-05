Кукконен: У Беларуси хорошая команда, которую надо уважать

«Мы хорошо провели первый период, но затем позволили сборной Беларуси вернуться в игру. Самое главное, что в концовке игры мы нашли способ победить. У Беларуси хорошая команда, к ним надо уважительно относиться. У них много ребят играют в КХЛ, немало нападающих, которые выходят в первых звеньях. Это мастеровитая команда», — приводятся слова Кукконена на официальном сайте ИИХФ.