Артемий Панарин: Шипачеву надо договариваться, чтоб всю зарплату перечисляли на карточку жены

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
21:15 3-й период Чехия 0
Канада 2
тв
Группа A
21:15 3-й период США 0
Германия 1
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29660906/
5 мая 2017, 22:11 | Спорт-Экспресс

Артемий Панарин: Шипачеву надо договариваться, чтоб всю зарплату перечисляли на карточку жены

Форвард сборной России — о переходе Шипачева и игре со Швецией.

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— Что планировали на буллит, и что в итоге получилось?

— Да я не планировал особо. Так, еду, смотрю дырку какую-нибудь — нету. Бросил в закрытую — засосало.

— Вас по рукам ударили, пытались вам лед приложить — вы его отбросили.

— Когда просто попадают так, травма такая, еще болит, самый пик боли, тогда просто не до льда. Это я так, на эмоциях. Потом сам лед попросил.

— Шведы грубо играли?

— Да нет, это просто момент такой. Я не думаю, что он хотел специально так. Хотел по клюшке, попал по пальцам — неприятно, тем более что в момент броска.

— Матч начался с того, что Дадонов перекувыркнулся после силового приема Эдлера. Ожидали жесткости от мягких обычно шведов?

— Постеснялись мы сами немножко. Надо было нам так начинать. Если еще с ними встретимся — обязательно начнем так с первого периода.

— Шведы — претендент на медали?

— Конечно. Все сильнейшие страны — по хоккею я имею в виду — все претенденты. Да и вообще — швейцарцы в последнее время играют хорошо. Поэтому сложно загадывать.

— Знарок сказал, что не ожидал, что Шипачев подпишется с «Вегасом». Насколько большим сюрпризом это стало для вас?

— (Улыбается) Да, мы сегодня проснулись, и они что-то там с Дадоновым ходят, шепчутся, знают уже. А я-то не знал. Поэтому был сюрприз. Вадик сказал мне с утра, я его поздравил. Рад за него очень, честно. Молодец.

— В «Вегасе» же невозможно будет играть в хоккей.

— Невозможно будет скопить.

— И это тоже. Все деньги проиграет в казино.

— Надо сразу договариваться, чтобы все деньги на карточку жены поступали.

— Вы же бывали в Лас-Вегасе, когда вам «Колдер трофи» вручали. Какие впечатления?

— На удивление: два раза я там был и ноль раз сыграл. Как-то подшофешечкой был все время.

— В чем вам добавить нужно, что изменить?

— Нужно больше шайбой владеть. И от этого — меньше обороняться придется. Все просто. Лучшая защита — это нападение. Зоны большие, нужно удерживать. Шайбу отдаем, потом гоняемся за ней по зоне, а она большая, забрать сложно, шведы мастеровитые. Надо добавлять. И чтоб без отбросов. Вроде можно хороший пас отдать, а мы гранату швыряем в стык куда-нибудь. И что с ней делать партнеру? Просто нужно в клюшку давать и за счет этого играть.

— Понравился фильм «Хозяин морей»?

— Показался долгим почему-то. Хотя вроде два часа всего идет. Неплохой.

— Знарок сказал, что такие фильмы будоражат игрока, переворачивают его, заводят на матч. С вами что-то такое произошло?

— Я бы не сказал, чтобы прямо взорвался. Но получил положительные эмоции. Думаю, это помогло бы.

— Какой бы вы фильм выбрали? «Морозко»?

— Не знаю, я б «Бригаду», может, поставил. Сериал.

— Всю?

— Какую-нибудь важную серию, развязку.

— Все уезжают в НХЛ. Неужели Олимпиада не такой уж стимул? Ненастоящая?

— Олимпиада самая настоящая. Я все равно надеюсь, что лига договорится с МОК. Все равно турнир исторический. С незапамятных времен проводят. И я не думаю, что нужно нарушать этот момент. Потому что все страны готовятся к Играм, как к самому главному турниру.

— При этом люди уезжают, теряя большие деньги и отказываясь от настоящей Олимпиады.

— Не всех зовут за океан пять лет подряд. Кого-то — в конкретный момент. И люди понимают, что предложения может больше и не быть, если не уехать сразу. У нас все равно много игроков в КХЛ, которыми можно удачно сыграть на Олимпиаде.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
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5 Мая, 17:15 Зрители 18537 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 1:2 Б
Серия буллитов
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Виктор Фаст Андрей Василевский
1-й период
14:40 Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
17:14 Линус Умарк
2-й период
24:42 Виктор Хедман
Иван Проворов 31:18
3-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 43:58
Серия буллитов - победный бросок
А. Панарин
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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