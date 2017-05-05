Артемий Панарин: Шипачеву надо договариваться, чтоб всю зарплату перечисляли на карточку жены

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что планировали на буллит, и что в итоге получилось?

— Да я не планировал особо. Так, еду, смотрю дырку какую-нибудь — нету. Бросил в закрытую — засосало.

— Вас по рукам ударили, пытались вам лед приложить — вы его отбросили.

— Когда просто попадают так, травма такая, еще болит, самый пик боли, тогда просто не до льда. Это я так, на эмоциях. Потом сам лед попросил.

— Шведы грубо играли?

— Да нет, это просто момент такой. Я не думаю, что он хотел специально так. Хотел по клюшке, попал по пальцам — неприятно, тем более что в момент броска.

— Матч начался с того, что Дадонов перекувыркнулся после силового приема Эдлера. Ожидали жесткости от мягких обычно шведов?

— Постеснялись мы сами немножко. Надо было нам так начинать. Если еще с ними встретимся — обязательно начнем так с первого периода.

— Шведы — претендент на медали?

— Конечно. Все сильнейшие страны — по хоккею я имею в виду — все претенденты. Да и вообще — швейцарцы в последнее время играют хорошо. Поэтому сложно загадывать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Победный буллит Панарина, добрый вечер! Рассказывайте друзьям, это прекрасно ? <a href="https://t.co/1TtG7wvMaD">pic.twitter.com/1TtG7wvMaD</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860534680239714306">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Знарок сказал, что не ожидал, что Шипачев подпишется с «Вегасом». Насколько большим сюрпризом это стало для вас?

— (Улыбается) Да, мы сегодня проснулись, и они что-то там с Дадоновым ходят, шепчутся, знают уже. А я-то не знал. Поэтому был сюрприз. Вадик сказал мне с утра, я его поздравил. Рад за него очень, честно. Молодец.

— В «Вегасе» же невозможно будет играть в хоккей.

— Невозможно будет скопить.

— И это тоже. Все деньги проиграет в казино.

— Надо сразу договариваться, чтобы все деньги на карточку жены поступали.

— Вы же бывали в Лас-Вегасе, когда вам «Колдер трофи» вручали. Какие впечатления?

— На удивление: два раза я там был и ноль раз сыграл. Как-то подшофешечкой был все время.

— В чем вам добавить нужно, что изменить?

— Нужно больше шайбой владеть. И от этого — меньше обороняться придется. Все просто. Лучшая защита — это нападение. Зоны большие, нужно удерживать. Шайбу отдаем, потом гоняемся за ней по зоне, а она большая, забрать сложно, шведы мастеровитые. Надо добавлять. И чтоб без отбросов. Вроде можно хороший пас отдать, а мы гранату швыряем в стык куда-нибудь. И что с ней делать партнеру? Просто нужно в клюшку давать и за счет этого играть.

— Понравился фильм «Хозяин морей»?

— Показался долгим почему-то. Хотя вроде два часа всего идет. Неплохой.

— Знарок сказал, что такие фильмы будоражат игрока, переворачивают его, заводят на матч. С вами что-то такое произошло?

— Я бы не сказал, чтобы прямо взорвался. Но получил положительные эмоции. Думаю, это помогло бы.

— Какой бы вы фильм выбрали? «Морозко»?

— Не знаю, я б «Бригаду», может, поставил. Сериал.

— Всю?

— Какую-нибудь важную серию, развязку.

— Все уезжают в НХЛ. Неужели Олимпиада не такой уж стимул? Ненастоящая?

— Олимпиада самая настоящая. Я все равно надеюсь, что лига договорится с МОК. Все равно турнир исторический. С незапамятных времен проводят. И я не думаю, что нужно нарушать этот момент. Потому что все страны готовятся к Играм, как к самому главному турниру.

— При этом люди уезжают, теряя большие деньги и отказываясь от настоящей Олимпиады.

— Не всех зовут за океан пять лет подряд. Кого-то — в конкретный момент. И люди понимают, что предложения может больше и не быть, если не уехать сразу. У нас все равно много игроков в КХЛ, которыми можно удачно сыграть на Олимпиаде.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Кельна.