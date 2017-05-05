Артемий Панарин: Шипачеву надо договариваться, чтоб всю зарплату перечисляли на карточку жены
Форвард сборной России — о переходе Шипачева и игре со Швецией.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Что планировали на буллит, и что в итоге получилось?
— Да я не планировал особо. Так, еду, смотрю дырку
— Вас по рукам ударили, пытались вам лед приложить — вы его отбросили.
— Когда просто попадают так, травма такая, еще болит, самый пик боли, тогда просто не до льда. Это я так, на эмоциях. Потом сам лед попросил.
— Шведы грубо играли?
— Да нет, это просто момент такой. Я не думаю, что он хотел специально так. Хотел по клюшке, попал по пальцам — неприятно, тем более что в момент броска.
— Матч начался с того, что Дадонов перекувыркнулся после силового приема Эдлера. Ожидали жесткости от мягких обычно шведов?
— Постеснялись мы сами немножко. Надо было нам так начинать. Если еще с ними встретимся — обязательно начнем так с первого периода.
— Шведы — претендент на медали?
— Конечно. Все сильнейшие страны — по хоккею я имею в виду — все претенденты. Да и вообще — швейцарцы в последнее время играют хорошо. Поэтому сложно загадывать.
— Знарок сказал, что не ожидал, что Шипачев подпишется с «Вегасом». Насколько большим сюрпризом это стало для вас?
— (Улыбается) Да, мы сегодня проснулись, и они
— В «Вегасе» же невозможно будет играть в хоккей.
— Невозможно будет скопить.
— И это тоже. Все деньги проиграет в казино.
— Надо сразу договариваться, чтобы все деньги на карточку жены поступали.
— Вы же бывали в
— На удивление: два раза я там был и ноль раз сыграл.
— В чем вам добавить нужно, что изменить?
— Нужно больше шайбой владеть. И от этого — меньше обороняться придется. Все просто. Лучшая защита — это нападение. Зоны большие, нужно удерживать. Шайбу отдаем, потом гоняемся за ней по зоне, а она большая, забрать сложно, шведы мастеровитые. Надо добавлять. И чтоб без отбросов. Вроде можно хороший пас отдать, а мы гранату швыряем в стык
— Понравился фильм «Хозяин морей»?
— Показался долгим
— Знарок сказал, что такие фильмы будоражат игрока, переворачивают его, заводят на матч. С вами
— Я бы не сказал, чтобы прямо взорвался. Но получил положительные эмоции. Думаю, это помогло бы.
— Какой бы вы фильм выбрали? «Морозко»?
— Не знаю, я б «Бригаду», может, поставил. Сериал.
— Всю?
—
— Все уезжают в НХЛ. Неужели Олимпиада не такой уж стимул? Ненастоящая?
— Олимпиада самая настоящая. Я все равно надеюсь, что лига договорится с МОК. Все равно турнир исторический. С незапамятных времен проводят. И я не думаю, что нужно нарушать этот момент. Потому что все страны готовятся к Играм, как к самому главному турниру.
— При этом люди уезжают, теряя большие деньги и отказываясь от настоящей Олимпиады.
— Не всех зовут за океан пять лет подряд.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|5 Мая, 17:15
|Зрители 18537
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол