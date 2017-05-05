Минск не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
21:15 перерыв Чехия 0
Канада 1
тв
Группа A
21:15 перерыв США 0
Германия 1
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29660802/
5 мая 2017, 21:46 | ТАСС

Минск не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. МИД Белоруссии не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным, несмотря на ответ французской стороны на протест Минска. Об этом заявили в пятницу в МИД Белоруссии.

В среду стало известно, что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира. В четверг МИД сообщил, что в связи с инцидентом посол Франции в Белоруссии Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.

Посольство Франции в Минске сообщило, что контроль белорусской хоккейной сборной на вокзале парижского железнодорожного вокзала Монпарнас 3 мая был осуществлен таможенными службами по просьбе прокуратуры французской столицы. При этом он происходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента. Посольство отметило, что Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском союзе и в Совете Европы.

«Мы не можем считать ответ французской стороны на протест МИД Белоруссии приемлемым, а сам инцидент со сборной по хоккею исчерпанным», — подчеркнули в МИД. Там отметили, что «что белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями». «Переданная нота является в лучшем случае отпиской, не содержащей кроме деклараций общего характера никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей и могла бы быть принята белорусской стороной», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что отношение французской стороны, как к белорусской национальной сборной, так и к официальному протесту Минска не может быть охарактеризовано иначе, нежели «пренебрежительное и избирательное». «Принципиально не согласны с безапелляционной попыткой заявить о том, что все, что совершают власти Франции, априори соответствует правилам международной этики в спорте и нормам поведения страны, принимающей у себя чемпионат мира по хоккею», — отметили в МИД Белоруссии.

При этом в ведомстве подчеркнули, что досмотр, учиненный властями Франции в отношении белорусской команды, продемонстрировал полное отсутствие каких-либо запрещенных препаратов. «Таким образом, доказана полная безосновательность самой проверки, тем более в публичной форме и при демонстративном присутствии средств силового воздействия на членов национальной сборной нашей страны», — заявили в белорусском МИД, отметив, что ожидают от французской стороны «извинений в связи с недопустимым обращением с белорусскими спортсменами».
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