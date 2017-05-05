Минск не считает инцидент со сборной Белоруссии по хоккею во Франции исчерпанным

В среду стало известно, что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии по хоккею, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира. В четверг МИД сообщил, что в связи с инцидентом посол Франции в Белоруссии Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.

Посольство Франции в Минске сообщило, что контроль белорусской хоккейной сборной на вокзале парижского железнодорожного вокзала Монпарнас 3 мая был осуществлен таможенными службами по просьбе прокуратуры французской столицы. При этом он происходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента. Посольство отметило, что Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском союзе и в Совете Европы.

«Мы не можем считать ответ французской стороны на протест МИД Белоруссии приемлемым, а сам инцидент со сборной по хоккею исчерпанным», — подчеркнули в МИД. Там отметили, что «что белорусская сторона не удовлетворена представленными французской стороной разъяснениями». «Переданная нота является в лучшем случае отпиской, не содержащей кроме деклараций общего характера никакой информации, которая бы содержательно обосновывала действия французских властей и могла бы быть принята белорусской стороной», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что отношение французской стороны, как к белорусской национальной сборной, так и к официальному протесту Минска не может быть охарактеризовано иначе, нежели «пренебрежительное и избирательное». «Принципиально не согласны с безапелляционной попыткой заявить о том, что все, что совершают власти Франции, априори соответствует правилам международной этики в спорте и нормам поведения страны, принимающей у себя чемпионат мира по хоккею», — отметили в МИД Белоруссии.