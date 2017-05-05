Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКА

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Фаст выступал за ЦСКА последние два сезона и в прошлом году дошел до финала Кубка Гагарина. Контракт игрока с армейским клубом истек 30 апреля, и Фаст подписал контракт с шведским «Векшё».

«Не сказал, что было трудным для меня решением покинуть ЦСКА — я провел там два отличных года», — сказал Фаст.

Голкипер похвалил своего бывшего одноклубника Сергея Андронова, сравнявшего счет в первом матче чемпионата мира, в котором россияне выиграли у шведов по буллитам (2:1). «В третьем периоде соперник действовал активно, но в конце периода у нас было несколько неплохих моментов, хорошие шансы были и в овертайме. Поздравляю Андронова, к сожалению для мен. Он отличный парень — я знаю его в течение двух лет, и он хороший игрок», — подчеркнул он.

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман рассказал о главной задаче команды на чемпионате мира. «Большие площадки — это часть игры и турнира, нужно к ним приспособиться и исключить количество шансов соперников у наших ворот и использовать свои возможности. Цель нашей сборной выиграть золотые медали чемпионата мира, как и у всех на турнире», — сказал он.

Следующий матч на турнире шведы проведут 8 мая против команды США.