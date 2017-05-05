Финские болельщики недовольны запретом на пиво на стадионе в Париже

«Разве можно делать подобные запреты на таком событии, как чемпионат мира! Пиво является одним из составляющих болельщицкой культуры», — приводит слова одной из болельщиц издание Ilta-Sanomat. Во время игры финские фанаты помимо традиционного выкрика: «Суоми, Суоми!» организованно скандировали фразу на английском: «Мы хотим пива!», но французские организаторы остались безучастны. Возможно, именно из-за отсутствия пива 10 из 13 тысяч мест на трибунах остались пустыми.

«Я хорошо знаю про сухой закон. Обойти его легко. Принесите на стадион носовой платок, пропитанный водкой, а потом идите в туалет и высосите его содержимое. Тогда пустых мест точно не останется», — отметил другой финский болельщик.