Финские болельщики недовольны запретом на пиво на стадионе в Париже
Болельщики сборной Финляндии выразили возмущение отсутствием возможности выпить пива на стартовом матче чемпионата мира, в котором финская команда с трудом обыграла Беларусь (3:2). Оказалось, что на парижской «АккорХотелс-Арене» разрешены только безалкогольные напитки.
«Разве можно делать подобные запреты на таком событии, как чемпионат мира! Пиво является одним из составляющих болельщицкой культуры», — приводит слова одной из болельщиц издание
«Я хорошо знаю про сухой закон. Обойти его легко. Принесите на стадион носовой платок, пропитанный водкой, а потом идите в туалет и высосите его содержимое. Тогда пустых мест точно не останется», — отметил другой финский болельщик.
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|5 Мая, 17:15
|Зрители 5078
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Дэйв Льюис
Вратари
|Йоонас Корписало
|Кевин Лаланд 58:12
|1-й период
|02:43
|Себастьян Ахо (В. Филппула)
|05:09
|Оскар Осала
|Илья Шинкевич
|16:55
|18:14
|2-й период
|Егор Шарангович (М. Стефанович)
|38:08
|3-й период
|Евгений Ковыршин (Р. Граборенко, А. Костицын)
|44:32
|Дмитрий Коробов
|47:34
|49:15
|Вели-Матти Савинайнен (М. Рантанен, С. Ахо)
|54:21
|Атте Охтамаа
|57:35
|Оскар Осала
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол