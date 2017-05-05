Олег Знарок: Лед странный? Может, и шайба не та?

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— Сегодня играли с очень хорошей командой, — сказал Знарок. — Третий период нам удался. Немножко поменяли состав, и это принесло результат. Готовимся к следующему матчу.

— Насколько были готовы к североамериканскому хоккею в исполнении шведов?

— Были готовы, и ожидали этого. Начали силовым звеном.

— Барабанова оставите с Телегиным?

— Хорошо, что у них получилось, но поставили их по интуиции. Хорошо сыграли, молодцы.

— Василевский сказал, что тяжеловато на больших площадках.

— Согласен. Но он здорово отыграл сегодня. В дальнейшем он привыкнет к этому.

— Как вам первый овертайм «3 на 3» на чемпионате мира?

— Мы готовились к этому. Шансы были и у них, и у нас.

— Это лотерея?

— Если нормально играть, то нет (улыбается).

— Звено Шипачева не вкатилось?

— Ну почему, они тоже создавали моменты. Вообще неплохо сыграла вся команда.

— Насколько тревожит отъезд Шипачева в НХЛ?

— Меня вообще все тревожит. Сейчас мысли все здесь, а потом будем разбираться. Я этого не ждал. В данном случае изменить ничего нельзя. Остается принять как должное.

— Кто допустил ошибку в эпизоде с пропущенной шайбой?

— Это не ошибка Зуба, он правильно пошел в единоборство. Проиграл и проиграл. Его должны были подстраховать, была неправильная смена. Надо было крайним нападающим доиграть момент и поменяться.

— Что будете делать с запасными?

— Тяжело сказать. Все варианты продумывали.

— Будут приглашения игроков из Северной Америки?

— Ничего не могу сказать.

— Что скажете о Кучерове?

— То же, что и о Василевском. Другая площадка. Я думаю, что все пойдет на пользу, и он начнет прибавлять.

— Победа добавила оптимизма?

— 17 человек с Кубка мира играло у соперника. У нас хорошая команда. Мы играли за счет характера через «не могу». Уважаю игроков за это.

— Помогает просмотр фильмов перед игрой?

— Да. Они дают много эмоций. Так и должно быть: мы так воспитаны и стараемся игроков на этом воспитывать.

— Игроки на лед жалуются, странный он какой-то?

— И шайба, может, не та?

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Кельна.