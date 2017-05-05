Олег Знарок: Лед странный? Может, и шайба не та?

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
21:15 1-й период Чехия 0
Канада 1
тв
Группа A
21:15 1-й период США 0
Германия 0
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29660588/
5 мая 2017, 21:17 | Спорт-Экспресс

Олег Знарок: Лед странный? Может, и шайба не та?

Главный тренер сборной России — о матче против шведов.

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— Сегодня играли с очень хорошей командой, — сказал Знарок. — Третий период нам удался. Немножко поменяли состав, и это принесло результат. Готовимся к следующему матчу.

— Насколько были готовы к североамериканскому хоккею в исполнении шведов?

— Были готовы, и ожидали этого. Начали силовым звеном.

— Барабанова оставите с Телегиным?

— Хорошо, что у них получилось, но поставили их по интуиции. Хорошо сыграли, молодцы.

— Василевский сказал, что тяжеловато на больших площадках.

— Согласен. Но он здорово отыграл сегодня. В дальнейшем он привыкнет к этому.

— Как вам первый овертайм «3 на 3» на чемпионате мира?

— Мы готовились к этому. Шансы были и у них, и у нас.

— Это лотерея?

— Если нормально играть, то нет (улыбается).

— Звено Шипачева не вкатилось?

— Ну почему, они тоже создавали моменты. Вообще неплохо сыграла вся команда.

— Насколько тревожит отъезд Шипачева в НХЛ?

— Меня вообще все тревожит. Сейчас мысли все здесь, а потом будем разбираться. Я этого не ждал. В данном случае изменить ничего нельзя. Остается принять как должное.

— Кто допустил ошибку в эпизоде с пропущенной шайбой?

— Это не ошибка Зуба, он правильно пошел в единоборство. Проиграл и проиграл. Его должны были подстраховать, была неправильная смена. Надо было крайним нападающим доиграть момент и поменяться.

— Что будете делать с запасными?

— Тяжело сказать. Все варианты продумывали.

— Будут приглашения игроков из Северной Америки?

— Ничего не могу сказать.

— Что скажете о Кучерове?

— То же, что и о Василевском. Другая площадка. Я думаю, что все пойдет на пользу, и он начнет прибавлять.

— Победа добавила оптимизма?

— 17 человек с Кубка мира играло у соперника. У нас хорошая команда. Мы играли за счет характера через «не могу». Уважаю игроков за это.

— Помогает просмотр фильмов перед игрой?

— Да. Они дают много эмоций. Так и должно быть: мы так воспитаны и стараемся игроков на этом воспитывать.

— Игроки на лед жалуются, странный он какой-то?

— И шайба, может, не та?

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
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5 Мая, 17:15 Зрители 18537 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 1:2 Б
Серия буллитов
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Виктор Фаст Андрей Василевский
1-й период
14:40 Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
17:14 Линус Умарк
2-й период
24:42 Виктор Хедман
Иван Проворов 31:18
3-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 43:58
Серия буллитов - победный бросок
А. Панарин
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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