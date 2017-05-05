Олег Знарок: Лед странный? Может, и шайба не та?
Главный тренер сборной России — о матче против шведов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Сегодня играли с очень хорошей командой, — сказал Знарок. — Третий период нам удался. Немножко поменяли состав, и это принесло результат. Готовимся к следующему матчу.
— Насколько были готовы к североамериканскому хоккею в исполнении шведов?
— Были готовы, и ожидали этого. Начали силовым звеном.
— Барабанова оставите с Телегиным?
— Хорошо, что у них получилось, но поставили их по интуиции. Хорошо сыграли, молодцы.
— Василевский сказал, что тяжеловато на больших площадках.
— Согласен. Но он здорово отыграл сегодня. В дальнейшем он привыкнет к этому.
— Как вам первый овертайм «3 на 3» на чемпионате мира?
— Мы готовились к этому. Шансы были и у них, и у нас.
— Это лотерея?
— Если нормально играть, то нет (улыбается).
— Звено Шипачева не вкатилось?
— Ну почему, они тоже создавали моменты. Вообще неплохо сыграла вся команда.
— Насколько тревожит отъезд Шипачева в НХЛ?
— Меня вообще все тревожит. Сейчас мысли все здесь, а потом будем разбираться. Я этого не ждал. В данном случае изменить ничего нельзя. Остается принять как должное.
— Кто допустил ошибку в эпизоде с пропущенной шайбой?
— Это не ошибка Зуба, он правильно пошел в единоборство. Проиграл и проиграл. Его должны были подстраховать, была неправильная смена. Надо было крайним нападающим доиграть момент и поменяться.
— Что будете делать с запасными?
— Тяжело сказать. Все варианты продумывали.
— Будут приглашения игроков из Северной Америки?
— Ничего не могу сказать.
— Что скажете о Кучерове?
— То же, что и о Василевском. Другая площадка. Я думаю, что все пойдет на пользу, и он начнет прибавлять.
— Победа добавила оптимизма?
— 17 человек с Кубка мира играло у соперника. У нас хорошая команда. Мы играли за счет характера через «не могу». Уважаю игроков за это.
— Помогает просмотр фильмов перед игрой?
— Да. Они дают много эмоций. Так и должно быть: мы так воспитаны и стараемся игроков на этом воспитывать.
— Игроки на лед жалуются, странный он
— И шайба, может, не та?
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|5 Мая, 17:15
|Зрители 18537
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол