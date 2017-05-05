7,0 — тройке Андронова за гол и активность в игре против Швеции
«СЭ» разбирает по персоналиям стартовую игру сборной России на чемпионате мира по хоккею.
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ВРАТАРЬ
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,5.
Пропустил гол от Линдхольма, но швед бросал с чистого льда без сопротивления. Несколько раз выручил во втором и третьем периоде. Великолепно прервал клюшкой пас Хедмана в овертайме. Отразил все три буллита в послематчевой серии.
ЗАЩИТНИКИ
Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,0.
Первая пара защитников сборной была не слишком активна в атаке, но зато сверхнадежна в обороне. В концовке третьего периода выходили на лед по очереди с Антипиным и Беловым.
Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,5.
Антипин находился на льду в тот момент, когда Линдхольм забивал гол, но не смог заблокировать бросок шведа. Белов часто бросал по воротам Фаста, но швед без проблем справился с выстрелами защитника.
Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.
У Проворова был отличный момент в первом периоде — после передачи Дадонова защитник попал в штангу. Также Иван поучаствовал в атаке, завершившейся голом Андронова. Миронов классно сыграл в начале второй двадцатиминутки, когда сорвал выход Эрикссона один на один с Василевским.
Артем ЗУБ — 5,5.
Выходил на лед то с Антипиным, то с Проворовым, то с Гавриковым. Проиграл борьбу Раску в своей зоне в моменте с голом шведов. Вынудил Умарка заработать фол за задержку клюшки соперника.
НАПАДАЮЩИЕ
Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 7,0.
Главные герои матча. С самого начала старались прессинговать шведскую оборону, и это у них здорово получалось. В дебюте хороший момент был у Телегина. По ходу матча место Плотникова в этом звене занял Барабанов, и тройка заиграла еще опаснее. После отменного паса форварда СКА
Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.
В первом периоде выглядели самым опасным звеном сборной. Дадонов создал отличный момент для Проворова, но защитник забить не смог. Потом тот же Дадонов здорово перекрывал обзор Фасту, в момент броска Шипачева. Регулярно выходили в большинстве. Панарин реализовал решающий буллит.
Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.
Этому сочетанию явно не хватает сыгранности. Кучеров растранжирил несколько хороших моментов, в том числе убойную возможность в овертайме, выйдя «1 в 0». Также Никита проиграл борьбу в чужой зоне в эпизоде, завершившимся голом в ворота сборной России. Наместников заблокировал опасный бросок
Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Александр БАРАБАНОВ — 5,5.
Мозякин регулярно выходил в большинстве с тройкой Шипачева, много бросал, но действовал очень прямолинейно. Самым опасным в этом звене при игре в равных составах выглядел Ткачев. Центрфорвард бросал сам и создавал моменты для партнеров. По ходу матча Барабанов перешел в первую тройку, а его место занял Плотников.
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|5 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол