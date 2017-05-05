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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,5.

Пропустил гол от Линдхольма, но швед бросал с чистого льда без сопротивления. Несколько раз выручил во втором и третьем периоде. Великолепно прервал клюшкой пас Хедмана в овертайме. Отразил все три буллита в послематчевой серии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Василевский тащит, дубль два: <a href="https://t.co/5kwv9J7hJz">pic.twitter.com/5kwv9J7hJz</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860511947925618688">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,0.

Первая пара защитников сборной была не слишком активна в атаке, но зато сверхнадежна в обороне. В концовке третьего периода выходили на лед по очереди с Антипиным и Беловым.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,5.

Антипин находился на льду в тот момент, когда Линдхольм забивал гол, но не смог заблокировать бросок шведа. Белов часто бросал по воротам Фаста, но швед без проблем справился с выстрелами защитника.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Шайба шведов, интересно а наши игроки собираются забивать? <a href="https://twitter.com/hashtag/SweRus?src=hash">#SweRus</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A7%D0%9C2017?src=hash">#ЧМ2017</a> <a href="https://t.co/W3lX6j4X6Z">pic.twitter.com/W3lX6j4X6Z</a></p>— Ballboy (@Ba11boy) <a href="https://twitter.com/Ba11boy/status/860513227469357056">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.

У Проворова был отличный момент в первом периоде — после передачи Дадонова защитник попал в штангу. Также Иван поучаствовал в атаке, завершившейся голом Андронова. Миронов классно сыграл в начале второй двадцатиминутки, когда сорвал выход Эрикссона один на один с Василевским.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Иван Проворов попадает в штангу. Эх! <a href="https://t.co/VrdG2Bv98l">pic.twitter.com/VrdG2Bv98l</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860506431677661184">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Артем ЗУБ — 5,5.

Выходил на лед то с Антипиным, то с Проворовым, то с Гавриковым. Проиграл борьбу Раску в своей зоне в моменте с голом шведов. Вынудил Умарка заработать фол за задержку клюшки соперника.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 7,0.

Главные герои матча. С самого начала старались прессинговать шведскую оборону, и это у них здорово получалось. В дебюте хороший момент был у Телегина. По ходу матча место Плотникова в этом звене занял Барабанов, и тройка заиграла еще опаснее. После отменного паса форварда СКА из-за ворот Андронов сравнял счет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">1:1 от Барабанова&Андронова, красота. Наслаждайтесь и друзьям рассказывайте! <a href="https://t.co/glkNHO1lqS">pic.twitter.com/glkNHO1lqS</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860523735194927104">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.

В первом периоде выглядели самым опасным звеном сборной. Дадонов создал отличный момент для Проворова, но защитник забить не смог. Потом тот же Дадонов здорово перекрывал обзор Фасту, в момент броска Шипачева. Регулярно выходили в большинстве. Панарин реализовал решающий буллит.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Победный буллит Панарина, добрый вечер! Рассказывайте друзьям, это прекрасно ? <a href="https://t.co/1TtG7wvMaD">pic.twitter.com/1TtG7wvMaD</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860534680239714306">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.

Этому сочетанию явно не хватает сыгранности. Кучеров растранжирил несколько хороших моментов, в том числе убойную возможность в овертайме, выйдя «1 в 0». Также Никита проиграл борьбу в чужой зоне в эпизоде, завершившимся голом в ворота сборной России. Наместников заблокировал опасный бросок Экмана-Ларссона в третьем периоде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Блокируй как Наместников. Мимо него шайба не пройдёт! ??? <a href="https://t.co/4di4pqlvr6">pic.twitter.com/4di4pqlvr6</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860531205074300932">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Александр БАРАБАНОВ — 5,5.

Мозякин регулярно выходил в большинстве с тройкой Шипачева, много бросал, но действовал очень прямолинейно. Самым опасным в этом звене при игре в равных составах выглядел Ткачев. Центрфорвард бросал сам и создавал моменты для партнеров. По ходу матча Барабанов перешел в первую тройку, а его место занял Плотников.