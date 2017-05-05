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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
21:15 1-й период Чехия 0
Канада 1
тв
Группа A
21:15 1-й период США 0
Германия 0
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29660587/
5 мая 2017, 21:15 | Спорт-Экспресс

7,0 — тройке Андронова за гол и активность в игре против Швеции

«СЭ» разбирает по персоналиям стартовую игру сборной России на чемпионате мира по хоккею.

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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 6,5.

Пропустил гол от Линдхольма, но швед бросал с чистого льда без сопротивления. Несколько раз выручил во втором и третьем периоде. Великолепно прервал клюшкой пас Хедмана в овертайме. Отразил все три буллита в послематчевой серии.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,0.

Первая пара защитников сборной была не слишком активна в атаке, но зато сверхнадежна в обороне. В концовке третьего периода выходили на лед по очереди с Антипиным и Беловым.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,5.

Антипин находился на льду в тот момент, когда Линдхольм забивал гол, но не смог заблокировать бросок шведа. Белов часто бросал по воротам Фаста, но швед без проблем справился с выстрелами защитника.

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 6,0.

У Проворова был отличный момент в первом периоде — после передачи Дадонова защитник попал в штангу. Также Иван поучаствовал в атаке, завершившейся голом Андронова. Миронов классно сыграл в начале второй двадцатиминутки, когда сорвал выход Эрикссона один на один с Василевским.

Артем ЗУБ — 5,5.

Выходил на лед то с Антипиным, то с Проворовым, то с Гавриковым. Проиграл борьбу Раску в своей зоне в моменте с голом шведов. Вынудил Умарка заработать фол за задержку клюшки соперника.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 7,0.

Главные герои матча. С самого начала старались прессинговать шведскую оборону, и это у них здорово получалось. В дебюте хороший момент был у Телегина. По ходу матча место Плотникова в этом звене занял Барабанов, и тройка заиграла еще опаснее. После отменного паса форварда СКА из-за ворот Андронов сравнял счет.

Артемий ПАНАРИН — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.

В первом периоде выглядели самым опасным звеном сборной. Дадонов создал отличный момент для Проворова, но защитник забить не смог. Потом тот же Дадонов здорово перекрывал обзор Фасту, в момент броска Шипачева. Регулярно выходили в большинстве. Панарин реализовал решающий буллит.

Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.

Этому сочетанию явно не хватает сыгранности. Кучеров растранжирил несколько хороших моментов, в том числе убойную возможность в овертайме, выйдя «1 в 0». Также Никита проиграл борьбу в чужой зоне в эпизоде, завершившимся голом в ворота сборной России. Наместников заблокировал опасный бросок Экмана-Ларссона в третьем периоде.

Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Александр БАРАБАНОВ — 5,5.

Мозякин регулярно выходил в большинстве с тройкой Шипачева, много бросал, но действовал очень прямолинейно. Самым опасным в этом звене при игре в равных составах выглядел Ткачев. Центрфорвард бросал сам и создавал моменты для партнеров. По ходу матча Барабанов перешел в первую тройку, а его место занял Плотников.
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5 Мая, 17:15 Зрители 18537 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 1:2 Б
Серия буллитов
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Виктор Фаст Андрей Василевский
1-й период
14:40 Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
17:14 Линус Умарк
2-й период
24:42 Виктор Хедман
Иван Проворов 31:18
3-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 43:58
Серия буллитов - победный бросок
А. Панарин
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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