Ротенберг: Сборная России по хоккею выглядела единой командой в матче со шведами
КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российская команда выглядела единым кулаком в стартовом матче чемпионата мира по хоккею против шведов. Такое мнение ТАСС высказал первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме победитель выявлен не был. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.
«Команда сплотилась, выглядела единым кулаком, — сказал Ротенберг. — Это первая игра, важно было укрепить командный дух и победить столь сильного соперника. Сборная должна улучшать уровень игры в дальнейшем, для этого сделан первый шаг. Я бы выделил всю команду, в особенности Василевского, для него это был экзамен, он достойно его сдал, был лучшим на площадке».
«Здорово, что начали с самого сильного соперника этого чемпионата. В таких играх проверяется уровень сборной», — добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая.
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|5 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
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- Нереализованный буллит
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- Автогол