Ротенберг: Сборная России по хоккею выглядела единой командой в матче со шведами

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Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме победитель выявлен не был. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.

«Команда сплотилась, выглядела единым кулаком, — сказал Ротенберг. — Это первая игра, важно было укрепить командный дух и победить столь сильного соперника. Сборная должна улучшать уровень игры в дальнейшем, для этого сделан первый шаг. Я бы выделил всю команду, в особенности Василевского, для него это был экзамен, он достойно его сдал, был лучшим на площадке».

«Здорово, что начали с самого сильного соперника этого чемпионата. В таких играх проверяется уровень сборной», — добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая.