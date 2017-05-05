Буллитное счастье. Как сборная России Обыграла шведов

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Первый реальный шанс забить гол появился у россиян на 5-й минуте. Дадонов классным пасом нашел подключившегося к атаке Проворова и защитник «Филадельфии» угодил в штангу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Иван Проворов попадает в штангу. Эх! <a href="https://t.co/VrdG2Bv98l">pic.twitter.com/VrdG2Bv98l</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860506431677661184">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но счет открыли скандинавы. Кучеров и Зуб проиграли единоборства и Линдхольм бросал без сопротивления.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Шайба шведов, интересно а наши игроки собираются забивать? <a href="https://twitter.com/hashtag/SweRus?src=hash">#SweRus</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A7%D0%9C2017?src=hash">#ЧМ2017</a> <a href="https://t.co/W3lX6j4X6Z">pic.twitter.com/W3lX6j4X6Z</a></p>— Ballboy (@Ba11boy) <a href="https://twitter.com/Ba11boy/status/860513227469357056">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Шведы помимо забитого гола имели еще несколько хороших возможностей забить в первом периоде, но россиян несколько раз выручил Василевский. Например, после вот этого броска Нордстрема в ближний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот так тащит Василевский! Отличное спасение: <a href="https://t.co/PCSoUrZRu9">pic.twitter.com/PCSoUrZRu9</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860509392764010496">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во втором периоде «Тре Крунур» и вовсе доминировала. Если бы не Василевский дела у россиян пошли бы совсем плохо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Василевский тащит, дубль два: <a href="https://t.co/5kwv9J7hJz">pic.twitter.com/5kwv9J7hJz</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860511947925618688">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По ходу матча Знарок перевел Барабанова в звено к Телегину и Андронову и это довольно быстро принесло плоды. Петербуржец классным пасом из-за ворот вывел центрального нападающего ЦСКА на убойную позицию и тот сравнял счет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">1:1 от Барабанова&Андронова, красота. Наслаждайтесь и друзьям рассказывайте! <a href="https://t.co/glkNHO1lqS">pic.twitter.com/glkNHO1lqS</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860523735194927104">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В концовке третьего периода мужественно в обороне сыграл Наместников. Центрфорвард заблокировал бросок Экмана-Ларссона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Блокируй как Наместников. Мимо него шайба не пройдёт! ??? <a href="https://t.co/4di4pqlvr6">pic.twitter.com/4di4pqlvr6</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860531205074300932">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Основное время завершилось вничью, в овертайме соперники также не смогли выявить сильнейшего, хотя и у россиян и у шведов было несколько отменных моментов при игре в формате «три на три». В итоге все решилось в серии буллитов. Единственный точный бросок записал на свой счет Артемий Панарин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Победный буллит Панарина, добрый вечер! Рассказывайте друзьям, это прекрасно ? <a href="https://t.co/1TtG7wvMaD">pic.twitter.com/1TtG7wvMaD</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860534680239714306">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>