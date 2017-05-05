Буллитное счастье. Как сборная России Обыграла шведов
«СЭ» показывает видео лучших моментов первого матча сборной России на чемпионате мира.
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Первый реальный шанс забить гол появился у россиян на 5-й минуте. Дадонов классным пасом нашел подключившегося к атаке Проворова и защитник «Филадельфии» угодил в штангу.
Но счет открыли скандинавы. Кучеров и Зуб проиграли единоборства и Линдхольм бросал без сопротивления.
Шведы помимо забитого гола имели еще несколько хороших возможностей забить в первом периоде, но россиян несколько раз выручил Василевский. Например, после вот этого броска Нордстрема в ближний угол.
Во втором периоде «Тре Крунур» и вовсе доминировала. Если бы не Василевский дела у россиян пошли бы совсем плохо.
По ходу матча Знарок перевел Барабанова в звено к Телегину и Андронову и это довольно быстро принесло плоды. Петербуржец классным пасом
В концовке третьего периода мужественно в обороне сыграл Наместников. Центрфорвард заблокировал бросок
Основное время завершилось вничью, в овертайме соперники также не смогли выявить сильнейшего, хотя и у россиян и у шведов было несколько отменных моментов при игре в формате «три на три». В итоге все решилось в серии буллитов. Единственный точный бросок записал на свой счет Артемий Панарин.
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