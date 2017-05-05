Буллитное счастье. Как сборная России Обыграла шведов

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
21:15 1-й период Чехия 0
Канада 1
тв
Группа A
21:15 1-й период США 0
Германия 1
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29660475/
5 мая 2017, 21:38 | Спорт-Экспресс

Буллитное счастье. Как сборная России Обыграла шведов

«СЭ» показывает видео лучших моментов первого матча сборной России на чемпионате мира.

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Первый реальный шанс забить гол появился у россиян на 5-й минуте. Дадонов классным пасом нашел подключившегося к атаке Проворова и защитник «Филадельфии» угодил в штангу.

Но счет открыли скандинавы. Кучеров и Зуб проиграли единоборства и Линдхольм бросал без сопротивления.

Шведы помимо забитого гола имели еще несколько хороших возможностей забить в первом периоде, но россиян несколько раз выручил Василевский. Например, после вот этого броска Нордстрема в ближний угол.

Во втором периоде «Тре Крунур» и вовсе доминировала. Если бы не Василевский дела у россиян пошли бы совсем плохо.

По ходу матча Знарок перевел Барабанова в звено к Телегину и Андронову и это довольно быстро принесло плоды. Петербуржец классным пасом из-за ворот вывел центрального нападающего ЦСКА на убойную позицию и тот сравнял счет.

В концовке третьего периода мужественно в обороне сыграл Наместников. Центрфорвард заблокировал бросок Экмана-Ларссона.

Основное время завершилось вничью, в овертайме соперники также не смогли выявить сильнейшего, хотя и у россиян и у шведов было несколько отменных моментов при игре в формате «три на три». В итоге все решилось в серии буллитов. Единственный точный бросок записал на свой счет Артемий Панарин.
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