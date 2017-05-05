Сборная России по хоккею в пятницу со счетом 2:1 по буллитам обыграли шведов в первом матче чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

«Я скажу, что просмотр фильма, который был у нас в среду, на самом деле очень помог нам сегодня. Все же из нас, бывает, ходят в кинотеатр, смотрят фильм, а потом ночь спать не могут, потому что такие эмоции. Взять те же фильмы про Великую Отечественную войну, на которых мы воспитаны, когда ты смотришь и слезы наворачиваются. И мы стараемся на этом воспитывать своих игроков», — сказал Знарок журналистам.