Командный просмотр фильма перед ЧМ-2017 помог хоккеистам РФ обыграть шведов — Знарок
КЕЛЬН, 5 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Командный просмотр фильма «Хозяин морей» перед чемпионатом мира очень помог сборной России, заявил главный тренер национальной команды по хоккею Олег Знарок.
Сборная России по хоккею в пятницу со счетом 2:1 по буллитам обыграли шведов в первом матче чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
«Я скажу, что просмотр фильма, который был у нас в среду, на самом деле очень помог нам сегодня. Все же из нас, бывает, ходят в кинотеатр, смотрят фильм, а потом ночь спать не могут, потому что такие эмоции. Взять те же фильмы про Великую Отечественную войну, на которых мы воспитаны, когда ты смотришь и слезы наворачиваются. И мы стараемся на этом воспитывать своих игроков», — сказал Знарок журналистам.
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