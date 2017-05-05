Знарок: Изменения в игре сборной России по ходу матча со шведами дали результат
КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Изменения, внесенные тренерским штабом сборной России по хоккею в третьем периоде матча чемпионата мира со шведами, принесли команде результат. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.
В пятницу сборная России со счетом 2:1 по буллитам победила команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира. Встреча группы А состоялась в Кельне.
«Играли с хорошей командой. Третий период удался, немного поменяли, это дало свой результат. Будем готовиться к следующей игре, — сказал Знарок. — У соперника 17 человек играло на Кубке мира: у нас хорошая команда, мы за счет характера через “не могу” выиграли, за что я их уважаю».
По его словам, игроки готовились к тому, чтобы играть на чемпионате мира овертайм в формате «три на три». Впервые на мировых первенствах был проведен овертайм в таком формате, который сыграли команды России и Швеции, так он будет проводиться только на предварительной стадии. «Мы готовились к этому, шансы были и у них, и у нас. Если правильно играть, то это не лотерея», — сказал Знарок.
Тренер сборной Швеции Рикард Гренборг отметил хорошую игру сборной России во второй части матча. «Был тяжелый матч, у России великолепная команда. Мы здорово начали и смогли отличиться, неплохо проводили игру в меньшинстве. Соперник значительно лучше провел вторую часть игры», — сказал специалист.
Знарок не ждал отъезда Шипачева в НХЛ
В пятницу стало известно, что нападающий
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (13:15 мск).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|5 Мая, 17:15
|Зрители 18537
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол