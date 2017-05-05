Дадонов: Сборная Швеции по хоккею является главным соперником россиян по группе на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
21:15 1-й период Чехия 0
Канада 1
тв
Группа A
21:15 1-й период США 0
Германия 0
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29660240/
5 мая 2017, 20:33 | ТАСС

Дадонов: Сборная Швеции по хоккею является главным соперником россиян по группе на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Швеции является главным соперником команды России на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Такое мнение выказал форвард россиян Евгений Дадонов.

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© ИТАР-ТАСС
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Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме победитель выявлен не был. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.

«Почти весь матч проигрывали, нужно было отыгрываться. Стали больше лезть на ворота, бросать, поэтому удалось прибавить. Чувствую себя нормально после силового приема Эдлера. Василевского поздравить пока не успели, но, конечно, он нас сегодня выручил», — сказал Дадонов.

Прошедшая встреча стала первой в истории чемпионатов мира, овертайм которой прошел в формате «три на три».

«Формат овертайма достаточно интересен, возникает много голевых моментов, выходов два в один, один на один. Нынешняя сборная Швеции отличалась от той, которая была на Евротуре, статус игры и турнира выше. Из-за этого собранность и концентрация были намного выше, наверное, это наш главный соперник по группе», — сказал Дадонов.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (начало игры в 13:15 мск).
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5 Мая, 17:15 Зрители 18537 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 1:2 Б
Серия буллитов
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Виктор Фаст Андрей Василевский
1-й период
14:40 Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
17:14 Линус Умарк
2-й период
24:42 Виктор Хедман
Иван Проворов 31:18
3-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 43:58
Серия буллитов - победный бросок
А. Панарин
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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