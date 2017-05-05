Фазель: Хоккеисты сборной России лучше провели концовку матча, чем шведы
КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России лучше провели концовку стартового матча чемпионата мира против команды Швеции. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов — 2:1. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.
«Как вы могли видеть, 18 тысяч зрителей вставали, когда обе команды имели шансы забить в овертайме, — сказал Фазель. — Хоккей — это эмоции, как и для любой игры, для зрителей это было здорово. В последнем периоде российские игроки часто бросали, и они выглядели гораздо лучше. Ну, а буллиты — это всегда лотерея, но, как мне кажется, россияне в последние 20 минут выглядели лучше».
Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (начало игры в 13:15 мск).
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|5 Мая, 17:15
|Зрители 18537
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
Вратари
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
Серия буллитов - победный бросок
|А. Панарин
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол