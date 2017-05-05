Фазель: Хоккеисты сборной России лучше провели концовку матча, чем шведы

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Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов — 2:1. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.

«Как вы могли видеть, 18 тысяч зрителей вставали, когда обе команды имели шансы забить в овертайме, — сказал Фазель. — Хоккей — это эмоции, как и для любой игры, для зрителей это было здорово. В последнем периоде российские игроки часто бросали, и они выглядели гораздо лучше. Ну, а буллиты — это всегда лотерея, но, как мне кажется, россияне в последние 20 минут выглядели лучше».

Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (начало игры в 13:15 мск).