Третьяк: Матч ЧМ со шведами стал бенефисом вратаря сборной России Василевского

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Хоккеисты сборной России в пятницу в стартовом матче чемпионата мира-2017 выиграла у шведов в серии буллитов со счетом 2:1. Василевский отразил 22 броска в основное и дополнительное время и отбил послематчевый буллит.

«Это был бенефис Андрея Василевского. Очень важный матч, играли против супершведов, но он справился с задачей. Всегда нервозно складываются первые матчи, но Андрей показал класс. Молодец. В овертайме, на буллитах… Просто молодец. Вся команда здорово сыграла. Такую команду, как Швеция, обыграть это за счастье. Это признак класса», — сказал Третьяк по телефону.

Следующий матч на турнире россияне проведут 7 мая со сборной Италии.