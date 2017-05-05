Третьяк: Матч ЧМ со шведами стал бенефисом вратаря сборной России Василевского
КАЗАНЬ, 5 мая —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский блестяще провел матч чемпионата мира со шведами, как и вся команда, заявил агентству «Р-Спорт» глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Хоккеисты сборной России в пятницу в стартовом матче чемпионата мира-2017 выиграла у шведов в серии буллитов со счетом 2:1. Василевский отразил 22 броска в основное и дополнительное время и отбил послематчевый буллит.
«Это был бенефис Андрея Василевского. Очень важный матч, играли против супершведов, но он справился с задачей. Всегда нервозно складываются первые матчи, но Андрей показал класс. Молодец. В овертайме, на буллитах… Просто молодец. Вся команда здорово сыграла. Такую команду, как Швеция, обыграть это за счастье. Это признак класса», — сказал Третьяк по телефону.
Следующий матч на турнире россияне проведут 7 мая со сборной Италии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|5 Мая, 17:15
|Зрители 18537
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол