Василевский признался, что до сих пор некомфортно чувствует себя на больших площадках
КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский все еще некомфортно чувствует себя на больших площадках. Об этом он сообщил журналистам.
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В пятницу сборная России со счетом 2:1 по буллитам победила команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира. Встреча группы А состоялась в Кельне.
Василевский выступает за «Тампу» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где площадки меньше по размеру европейских.
«Плохо провели первые два периода, но в третьем смогли перебросать и перебегать соперника. Хорошо блокировали, хорошо давали мне видеть шайбу, играли до конца и победили, не знал, кто как будет бить буллиты у шведов. Пока некомфортно чувствую себя на больших площадках. Но так, как парни играли в третьем периоде — мне помогало», — сказал Василевский.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующую встречу россияне проведут с командой Италии 7 мая (13:15 мск).
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|5 Мая, 17:15
|Зрители 18537
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
Вратари
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
Серия буллитов - победный бросок
|А. Панарин
Статистика
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол