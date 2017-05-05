Шведы не сняли российское проклятие. Сборная стартовала с победы на ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все как-то странно в этой Германии. Аэропорт Франкфурта размером с Балашиху — попробуй, отыщи здесь свой багаж. А потом — поезд до Кельна.

И все-то вокруг смотрят с подозрением! Ладно, мне зеленый свет, а вот коллеге Шевченко — всюду засада, всюду конфуз. То словацкая виза какая-то не такая, то на карточку банковскую веснушчатая фрау смотрит с опаской.

Все против нас! Стоит закрыться в туалете — из какого-то динамика сверху раздается укоризненный женский голос. Толкует не по-нашему. Я вспоминаю великого вратаря Виктора Коноваленко, точно так же посетившего санузел в Италии. Хочет выйти — а никак. Надо опускать монетку! О чем великий вратарь не подозревает, да и монетки у него нет. Он мог бы высадить дверь, да здесь вам не Сормово. Итальянцы не поймут. Поэтому перемахивает через дверь сверху — и успевает к отбытию автобуса….

Все эти картины подбрасывает услужливо воображение — но нет, исполнять не приходится. Сегодня обойдется без акробатических этюдов.

***

Мы сидим на перроне, дожидаемся поезда — я смотрю на проходящие, и хочется запрыгнуть в каждый. Вот на Дрезден. Вот на Базель. А вот скоростное чудо на Брюссель — чуть не взлетает, оттолкнувшись от рельс. Брюссель — это вам не Подлипки Дачные.

Здесь же узнаем новости — вот еще один нож в спину Знарку: Шипачев отбывает в «Вегас». Знающий детали корреспондент Шевченко моментально прикидывает и объявляет: уезжает в Америку, теряя в деньгах. Становится вторым игроком этого клуба, кроме него да юного Рида Дьюка не подписан никто.

А Олег Валерьевич остается на Олимпиаду без центральных нападающих. Кто будет — Ткачев? Дацюк?

Но я скажу: Шипачев — молодец. Успел в последний вагон. В 30 лет уезжает в НХЛ. Собирает, стало быть, не деньги, а впечатления. Наш человек.

***

Едем мы в Кельн с опаской. Добрый старый город, где провели чемпионат мира-2010 — что с тобой стало? Во что превратили толпы мигрантов?

Час спустя выяснится — ни во что не превратили. Никаких мигрантов не видим, а вот шведских фанатов в касках с рогами — тех полно. Даже каждое кафе из того 2010-го на месте, жизнь застыла.

Рассматриваем вялое ковыряние у кельнского собора — по преданию, как только достроят, тотчас наступит Апокалипсис. Вот и строят без устали который век.

Внезапно вспоминаю, что на тот чемпионат приезжал в этой самой куртке, которая и сейчас на мне. Сколько всего пережила за 7 лет — перелезал в ней через челябинский забор. Разумеется, обрушившись с самой вершины. Падал с мотороллера. Список бесконечный — «и тут я снова выпал из окна».

Куртка та же, а лица вокруг новые. Памятливые коллеги с сединой моментально высчитывают:

— И их осталось… Четверо!

Четверо пишущих корреспондентов, работавших в Кельне-2010. Поредели ряды.

Я оглядываюсь по сторонам — и память отзывается образами. Выплывают из тумана силуэты. Это здесь, в Кельне, стоял перед нами Руслан Салей. Опирался на клюшку. Что-то отхлебывал из стаканчика.

— Что это у вас? — заинтересовались мы с Шевченко.

— Протеин. Возьми, попробуй… — Руслан, добрая душа, протягивает стакан. Какая-то сладковатая жижа. Фу.

***

Это здесь, в Кельне, семь лет назад Сергей Гимаев пришел на пресс-конференцию тренера чешской сборной Ружички. Тот побледнел — нащупав в памяти что-то не самое приятное из юности.

— Как мы с ним дрались, как дрались! — вспоминал тогда Гимаев. — На турнире «Ленинградской Правды». Я за вторую сборную играл.

Я оглядел Ружичку, будто впервые встретил. Крепыш — но куда ему против Гимаева с его широченной ладонью? Еще б этому чеху сегодня не бледнеть!

В том Кельне семилетней давности Женя Артюхин рассказывал мне, с каким удовольствием учил кулаками финнов. А помогающей сборной России с гостиницами и перелетами Илья Воробьев давал первое после большого перерыва интервью русским журналистам. За годы в Германии подзабыла родина и фамилию, и выражение лица.

— Это кто? — спрашивали наши же корреспонденты.

— Неужели не узнали? — поражался я. — Илья Воробьев, сын Петра Ильича. Парень далеко пойдет, поверьте.

Но и я не думал, что шаг его будет столь широк.

***

…мы бродим с Шевченко перед матчем вокруг Lanxess Arena. Той самой, куда на матчи германского чемпионата набивается по 17 тысяч бюргеров. Пытаемся отыскать хоть одно известное лицо — но нет, с известными беда. Зато колоритных с избытком.

Вот один такой выхватывает наш микрофон — и кричит:

— Россия — вперед! Вперед!

— Братцы, откуда вы? — пугаемся.

— Из Дюссельдорфа. Но раньше жили в Новосибирске.

Вот чудак ходит в шлеме Гагарина с буквами СССР и майке Малкина. Даже шведы забывают обо всем, кидаются фотографироваться.

— Гагарин с детства мой кумир, — рассказывает нам. — Из глобуса ее смастерил. А самое сложное было — посадить глобус на велосипедный шлем, чтоб не вертелось все это хозяйство на голове.

— Вы тоже из какого-нибудь Бохума? — гадаем мы. Не волок же он этот шлем через таможни.

— Я из Казахстана!

Вот вам и Гагарин. Вот вам и Малкин.

***

Я изучаю состав шведов — и становится нехорошо.

— Сколько здесь людей не из НХЛ? — уточняю у знающих.

— Двое. Все остальные — оттуда. Шикарная сборная.

Сборная России поначалу радовала — бросок Телегина мимо, бросок Проворова в штангу. Шведы казались пружиной. Которая пока не расправилась. Бросать-то до поры не слишком стремились, двигались вальяжно. Быть может, присматривались, не слишком представляя силу нынешней России. А может — изматывали.

В количестве бросков наши превосходили шведов, но все это не слишком радовало. Чувствовалось, играют наши, не жалея сил. Пока шведы усыпляют, катаются себе на третьей передаче.

Наверное, усыпили — Кучеров и Зуб по очереди проиграли борьбу, Линдхольм с оттяжкой бросил с хода. Гол!

Тут же спас Василевский, Нордстрем швырял в упор. С 0:2 у таких шведов отыграться было бы тяжело.

Шикарный момент был у Панарина — не забил. Еще и долго дул на пальцы, отбитые вражеской клюшкой. Но тот момент — эпизод. В остальном игру контролировали шведы, упиваясь этим контролем. Им, казалось, и забивать не особенно хочется.

А нашим стоило бы дорожить всяким шансом. Андрей Миронов выкатился на позицию убойную. Раззудись, плечо! И здесь не вышло. Опять «дубль-пусто», как выражается его клубный шеф. Ткачев обыгрывает всех — шайба ускользает с крюка в последнюю секунду. Вот досада.

На третий период сборная России выходила с печальными лицами. Надо отыгрываться — но как? Что менять, если и так рвешь жилы, тянешь этот матч на пределе?

Барабанов в падении пытался протолкнуть шайбу из-за ворот. Не зашло! Зато получилось минуту спустя: Андронов получил пас из-за ворот и загнал эту проклятую шайбу за спину фАСТУ. 1:1!

А затем был овертайм. Кучеров убегал «один в ноль», казалось, вот она, победа, но Фаст спас шведов. Буллиты!

И здесь блеснули Панарин и Василевский. Первый — забросил единственную шайбу в серии послематчевых бросков, второй — отразил все три буллиты. Шведы снова не смогли снять российское проклятие.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Победный буллит Панарина, добрый вечер! Рассказывайте друзьям, это прекрасно ? <a href="https://t.co/1TtG7wvMaD">pic.twitter.com/1TtG7wvMaD</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/860534680239714306">5 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Юрий ГОЛЫШАК

из Кельна.