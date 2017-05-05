Шведы не сняли российское проклятие. Сборная стартовала с победы на ЧМ
Сборная России продолжила беспроигрышную серию в матчах на чемпионатах мира против Швеции, переиграв скандинавов в серии буллитов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Все
И
Все против нас! Стоит закрыться в туалете — из
Все эти картины подбрасывает услужливо воображение — но нет, исполнять не приходится. Сегодня обойдется без акробатических этюдов.
***
Мы сидим на перроне, дожидаемся поезда — я смотрю на проходящие, и хочется запрыгнуть в каждый. Вот на Дрезден. Вот на Базель. А вот скоростное чудо на Брюссель — чуть не взлетает, оттолкнувшись от рельс. Брюссель — это вам не Подлипки Дачные.
Здесь же узнаем новости — вот еще один нож в спину Знарку: Шипачев отбывает в «Вегас». Знающий детали корреспондент Шевченко моментально прикидывает и объявляет: уезжает в Америку, теряя в деньгах. Становится вторым игроком этого клуба, кроме него да юного Рида Дьюка не подписан никто.
А Олег Валерьевич остается на Олимпиаду без центральных нападающих. Кто будет — Ткачев? Дацюк?
Но я скажу: Шипачев — молодец. Успел в последний вагон. В 30 лет уезжает в НХЛ. Собирает, стало быть, не деньги, а впечатления. Наш человек.
***
Едем мы в Кельн с опаской. Добрый старый город, где провели чемпионат мира-2010 — что с тобой стало? Во что превратили толпы мигрантов?
Час спустя выяснится — ни во что не превратили. Никаких мигрантов не видим, а вот шведских фанатов в касках с рогами — тех полно. Даже каждое кафе из того 2010-го на месте, жизнь застыла.
Рассматриваем вялое ковыряние у кельнского собора — по преданию, как только достроят, тотчас наступит Апокалипсис. Вот и строят без устали который век.
Внезапно вспоминаю, что на тот чемпионат приезжал в этой самой куртке, которая и сейчас на мне. Сколько всего пережила за 7 лет — перелезал в ней через челябинский забор. Разумеется, обрушившись с самой вершины. Падал с мотороллера. Список бесконечный — «и тут я снова выпал из окна».
Куртка та же, а лица вокруг новые. Памятливые коллеги с сединой моментально высчитывают:
— И их осталось… Четверо!
Четверо пишущих корреспондентов, работавших в Кельне-2010. Поредели ряды.
Я оглядываюсь по сторонам — и память отзывается образами. Выплывают из тумана силуэты. Это здесь, в Кельне, стоял перед нами Руслан Салей. Опирался на клюшку.
— Что это у вас? — заинтересовались мы с Шевченко.
— Протеин. Возьми, попробуй… — Руслан, добрая душа, протягивает стакан.
***
Это здесь, в Кельне, семь лет назад Сергей Гимаев пришел на
— Как мы с ним дрались, как дрались! — вспоминал тогда Гимаев. — На турнире «Ленинградской Правды». Я за вторую сборную играл.
Я оглядел Ружичку, будто впервые встретил. Крепыш — но куда ему против Гимаева с его широченной ладонью? Еще б этому чеху сегодня не бледнеть!
В том Кельне семилетней давности Женя Артюхин рассказывал мне, с каким удовольствием учил кулаками финнов. А помогающей сборной России с гостиницами и перелетами Илья Воробьев давал первое после большого перерыва интервью русским журналистам. За годы в Германии подзабыла родина и фамилию, и выражение лица.
— Это кто? — спрашивали наши же корреспонденты.
— Неужели не узнали? — поражался я. — Илья Воробьев, сын Петра Ильича. Парень далеко пойдет, поверьте.
Но и я не думал, что шаг его будет столь широк.
***
…мы бродим с Шевченко перед матчем вокруг Lanxess Arena. Той самой, куда на матчи германского чемпионата набивается по 17 тысяч бюргеров. Пытаемся отыскать хоть одно известное лицо — но нет, с известными беда. Зато колоритных с избытком.
Вот один такой выхватывает наш микрофон — и кричит:
— Россия — вперед! Вперед!
— Братцы, откуда вы? — пугаемся.
— Из Дюссельдорфа. Но раньше жили в Новосибирске.
Вот чудак ходит в шлеме Гагарина с буквами СССР и майке Малкина. Даже шведы забывают обо всем, кидаются фотографироваться.
— Гагарин с детства мой кумир, — рассказывает нам. — Из глобуса ее смастерил. А самое сложное было — посадить глобус на велосипедный шлем, чтоб не вертелось все это хозяйство на голове.
— Вы тоже из
— Я из Казахстана!
Вот вам и Гагарин. Вот вам и Малкин.
***
Я изучаю состав шведов — и становится нехорошо.
— Сколько здесь людей не из НХЛ? — уточняю у знающих.
— Двое. Все остальные — оттуда. Шикарная сборная.
Сборная России поначалу радовала — бросок Телегина мимо, бросок Проворова в штангу. Шведы казались пружиной. Которая пока не расправилась.
В количестве бросков наши превосходили шведов, но все это не слишком радовало. Чувствовалось, играют наши, не жалея сил. Пока шведы усыпляют, катаются себе на третьей передаче.
Наверное, усыпили — Кучеров и Зуб по очереди проиграли борьбу, Линдхольм с оттяжкой бросил с хода. Гол!
Тут же спас Василевский, Нордстрем швырял в упор. С 0:2 у таких шведов отыграться было бы тяжело.
Шикарный момент был у Панарина — не забил. Еще и долго дул на пальцы, отбитые вражеской клюшкой. Но тот момент — эпизод. В остальном игру контролировали шведы, упиваясь этим контролем. Им, казалось, и забивать не особенно хочется.
А нашим стоило бы дорожить всяким шансом. Андрей Миронов выкатился на позицию убойную. Раззудись, плечо! И здесь не вышло. Опять «дубль-пусто», как выражается его клубный шеф. Ткачев обыгрывает всех — шайба ускользает с крюка в последнюю секунду. Вот досада.
На третий период сборная России выходила с печальными лицами. Надо отыгрываться — но как? Что менять, если и так рвешь жилы, тянешь этот матч на пределе?
Барабанов в падении пытался протолкнуть шайбу
А затем был овертайм. Кучеров убегал «один в ноль», казалось, вот она, победа, но Фаст спас шведов. Буллиты!
И здесь блеснули Панарин и Василевский. Первый — забросил единственную шайбу в серии послематчевых бросков, второй — отразил все три буллиты. Шведы снова не смогли снять российское проклятие.
Юрий ГОЛЫШАК
из Кельна.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|5 Мая, 17:15
|Зрители 18537
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол