Шведы не сняли российское проклятие. Сборная стартовала с победы на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Италия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Канада
тв
Группа A
21:15 не начался США
Германия
тв
Группа B
6.05 не начался Швейцария
Словения
тв
Группа A
6.05 не начался Латвия
Дания
Группа B
6.05 не начался Беларусь
Чехия
Группа A
6.05 не начался Словакия
Италия
тв
Группа B
6.05 не начался Норвегия
Франция
тв
Группа A
6.05 не начался Германия
Швеция
Группа B
7.05 не начался Словения
Канада
тв
Группа A
7.05 не начался Италия
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался Финляндия
Франция
Группа A
7.05 не начался США
Дания
Группа B
7.05 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
7.05 не начался Латвия
Словакия
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
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Финал
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29659986/
5 мая 2017, 20:03 | Спорт-Экспресс

Шведы не сняли российское проклятие. Сборная стартовала с победы на ЧМ

Сборная России продолжила беспроигрышную серию в матчах на чемпионатах мира против Швеции, переиграв скандинавов в серии буллитов.

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Все как-то странно в этой Германии. Аэропорт Франкфурта размером с Балашиху — попробуй, отыщи здесь свой багаж. А потом — поезд до Кельна.

И все-то вокруг смотрят с подозрением! Ладно, мне зеленый свет, а вот коллеге Шевченко — всюду засада, всюду конфуз. То словацкая виза какая-то не такая, то на карточку банковскую веснушчатая фрау смотрит с опаской.

Все против нас! Стоит закрыться в туалете — из какого-то динамика сверху раздается укоризненный женский голос. Толкует не по-нашему. Я вспоминаю великого вратаря Виктора Коноваленко, точно так же посетившего санузел в Италии. Хочет выйти — а никак. Надо опускать монетку! О чем великий вратарь не подозревает, да и монетки у него нет. Он мог бы высадить дверь, да здесь вам не Сормово. Итальянцы не поймут. Поэтому перемахивает через дверь сверху — и успевает к отбытию автобуса….

Все эти картины подбрасывает услужливо воображение — но нет, исполнять не приходится. Сегодня обойдется без акробатических этюдов.

***

Мы сидим на перроне, дожидаемся поезда — я смотрю на проходящие, и хочется запрыгнуть в каждый. Вот на Дрезден. Вот на Базель. А вот скоростное чудо на Брюссель — чуть не взлетает, оттолкнувшись от рельс. Брюссель — это вам не Подлипки Дачные.

Здесь же узнаем новости — вот еще один нож в спину Знарку: Шипачев отбывает в «Вегас». Знающий детали корреспондент Шевченко моментально прикидывает и объявляет: уезжает в Америку, теряя в деньгах. Становится вторым игроком этого клуба, кроме него да юного Рида Дьюка не подписан никто.

А Олег Валерьевич остается на Олимпиаду без центральных нападающих. Кто будет — Ткачев? Дацюк?

Но я скажу: Шипачев — молодец. Успел в последний вагон. В 30 лет уезжает в НХЛ. Собирает, стало быть, не деньги, а впечатления. Наш человек.

***

Едем мы в Кельн с опаской. Добрый старый город, где провели чемпионат мира-2010 — что с тобой стало? Во что превратили толпы мигрантов?

Час спустя выяснится — ни во что не превратили. Никаких мигрантов не видим, а вот шведских фанатов в касках с рогами — тех полно. Даже каждое кафе из того 2010-го на месте, жизнь застыла.

Рассматриваем вялое ковыряние у кельнского собора — по преданию, как только достроят, тотчас наступит Апокалипсис. Вот и строят без устали который век.

Внезапно вспоминаю, что на тот чемпионат приезжал в этой самой куртке, которая и сейчас на мне. Сколько всего пережила за 7 лет — перелезал в ней через челябинский забор. Разумеется, обрушившись с самой вершины. Падал с мотороллера. Список бесконечный — «и тут я снова выпал из окна».

Куртка та же, а лица вокруг новые. Памятливые коллеги с сединой моментально высчитывают:

— И их осталось… Четверо!

Четверо пишущих корреспондентов, работавших в Кельне-2010. Поредели ряды.

Я оглядываюсь по сторонам — и память отзывается образами. Выплывают из тумана силуэты. Это здесь, в Кельне, стоял перед нами Руслан Салей. Опирался на клюшку. Что-то отхлебывал из стаканчика.

— Что это у вас? — заинтересовались мы с Шевченко.

— Протеин. Возьми, попробуй… — Руслан, добрая душа, протягивает стакан. Какая-то сладковатая жижа. Фу.

***

Это здесь, в Кельне, семь лет назад Сергей Гимаев пришел на пресс-конференцию тренера чешской сборной Ружички. Тот побледнел — нащупав в памяти что-то не самое приятное из юности.

— Как мы с ним дрались, как дрались! — вспоминал тогда Гимаев. — На турнире «Ленинградской Правды». Я за вторую сборную играл.

Я оглядел Ружичку, будто впервые встретил. Крепыш — но куда ему против Гимаева с его широченной ладонью? Еще б этому чеху сегодня не бледнеть!

В том Кельне семилетней давности Женя Артюхин рассказывал мне, с каким удовольствием учил кулаками финнов. А помогающей сборной России с гостиницами и перелетами Илья Воробьев давал первое после большого перерыва интервью русским журналистам. За годы в Германии подзабыла родина и фамилию, и выражение лица.

— Это кто? — спрашивали наши же корреспонденты.

— Неужели не узнали? — поражался я. — Илья Воробьев, сын Петра Ильича. Парень далеко пойдет, поверьте.

Но и я не думал, что шаг его будет столь широк.

***

…мы бродим с Шевченко перед матчем вокруг Lanxess Arena. Той самой, куда на матчи германского чемпионата набивается по 17 тысяч бюргеров. Пытаемся отыскать хоть одно известное лицо — но нет, с известными беда. Зато колоритных с избытком.

Вот один такой выхватывает наш микрофон — и кричит:

— Россия — вперед! Вперед!

— Братцы, откуда вы? — пугаемся.

— Из Дюссельдорфа. Но раньше жили в Новосибирске.

Вот чудак ходит в шлеме Гагарина с буквами СССР и майке Малкина. Даже шведы забывают обо всем, кидаются фотографироваться.

— Гагарин с детства мой кумир, — рассказывает нам. — Из глобуса ее смастерил. А самое сложное было — посадить глобус на велосипедный шлем, чтоб не вертелось все это хозяйство на голове.

— Вы тоже из какого-нибудь Бохума? — гадаем мы. Не волок же он этот шлем через таможни.

— Я из Казахстана!

Вот вам и Гагарин. Вот вам и Малкин.

***

Я изучаю состав шведов — и становится нехорошо.

— Сколько здесь людей не из НХЛ? — уточняю у знающих.

— Двое. Все остальные — оттуда. Шикарная сборная.

Сборная России поначалу радовала — бросок Телегина мимо, бросок Проворова в штангу. Шведы казались пружиной. Которая пока не расправилась. Бросать-то до поры не слишком стремились, двигались вальяжно. Быть может, присматривались, не слишком представляя силу нынешней России. А может — изматывали.

В количестве бросков наши превосходили шведов, но все это не слишком радовало. Чувствовалось, играют наши, не жалея сил. Пока шведы усыпляют, катаются себе на третьей передаче.

Наверное, усыпили — Кучеров и Зуб по очереди проиграли борьбу, Линдхольм с оттяжкой бросил с хода. Гол!

Тут же спас Василевский, Нордстрем швырял в упор. С 0:2 у таких шведов отыграться было бы тяжело.

Шикарный момент был у Панарина — не забил. Еще и долго дул на пальцы, отбитые вражеской клюшкой. Но тот момент — эпизод. В остальном игру контролировали шведы, упиваясь этим контролем. Им, казалось, и забивать не особенно хочется.

А нашим стоило бы дорожить всяким шансом. Андрей Миронов выкатился на позицию убойную. Раззудись, плечо! И здесь не вышло. Опять «дубль-пусто», как выражается его клубный шеф. Ткачев обыгрывает всех — шайба ускользает с крюка в последнюю секунду. Вот досада.

На третий период сборная России выходила с печальными лицами. Надо отыгрываться — но как? Что менять, если и так рвешь жилы, тянешь этот матч на пределе?

Барабанов в падении пытался протолкнуть шайбу из-за ворот. Не зашло! Зато получилось минуту спустя: Андронов получил пас из-за ворот и загнал эту проклятую шайбу за спину фАСТУ. 1:1!

А затем был овертайм. Кучеров убегал «один в ноль», казалось, вот она, победа, но Фаст спас шведов. Буллиты!

И здесь блеснули Панарин и Василевский. Первый — забросил единственную шайбу в серии послематчевых бросков, второй — отразил все три буллиты. Шведы снова не смогли снять российское проклятие.

Юрий ГОЛЫШАК
из Кельна.
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5 Мая, 17:15 Зрители 18537 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Швеция 1:2 Б
Серия буллитов
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Виктор Фаст Андрей Василевский
1-й период
14:40 Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
17:14 Линус Умарк
2-й период
24:42 Виктор Хедман
Иван Проворов 31:18
3-й период
Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов) 43:58
Серия буллитов - победный бросок
А. Панарин
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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