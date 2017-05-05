Мутко: Победа над шведами придаст уверенности сборной России по хоккею
НОВИ-САД /Сербия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по хоккею хорошо сыграла в матче группового этапа чемпионата мира с командой Швеции, победа добавит ей уверенности. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал по телефону вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
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Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме победитель выявлен не был. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.
«У нас молодая команда, и сегодня она здорово сыграла в матче с серьезным соперником, особенно в третьем периоде. Блестящую шайбу забросил (Артемий) Панарин. Для старта наша сборная провела хороший матч, победа придаст ей уверенности, надеюсь, что в дальнейшем команда будет только прибавлять, что результаты будут еще лучше. Только вперед!», — сказал Мутко.
Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против команды Италии, начало в 13:15 мск.
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|5 Мая, 17:15
|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Виктор Фаст
|Андрей Василевский
|1-й период
|14:40
|Элиас Линдхольм (В. Раск, В. Хедман)
|17:14
|Линус Умарк
|2-й период
|24:42
|Виктор Хедман
|Иван Проворов
|31:18
|3-й период
|Сергей Андронов (А. Барабанов, И. Проворов)
|43:58
|А. Панарин
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол