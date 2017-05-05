Мутко: победа над шведами придаст уверенности сборной России по хоккею

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Российская сборная обыграла шведов в серии буллитов. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в овертайме победитель выявлен не был. Встреча состоялась в пятницу в немецком Кельне.

«У нас молодая команда, и сегодня она здорово сыграла в матче с серьезным соперником, особенно в третьем периоде. Блестящую шайбу забросил (Артемий) Панарин. Для старта наша сборная провела хороший матч, победа придаст ей уверенности, надеюсь, что в дальнейшем команда будет только прибавлять, что результаты будут еще лучше. Только вперед!», — сказал Мутко.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против команды Италии, начало в 13:15 мск.